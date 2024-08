Sardegna Endurance Festival 2024. Arborea, decine i team equestri internazionali in arrivo per le gare del 26 e 29 settembre. Tre Ministeri e Regione tra i patrocinanti

27 agosto 2024 a

Manca meno di un mese all’avvio del Sardegna Endurance Festival 2024, in programma dal 26 al 29 settembre all’Horse Country Resort di Arborea. L’evento ospiterà il “FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors”, sfida continentale under 21, e il “FEI Endurance World Championship for Young Horses”, rassegna globale riservata ai giovani cavalli sotto gli otto anni.

A sostenere l’organizzazione di una delle più importanti rassegne globali della disciplina c’è in prima fila la Federazione equestre internazionale che quest’anno godrà del patrocinio d’eccezione di ben tre Ministeri: quelli del Turismo; dell’Ambiente e Sicurezza energetica; e dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. A completare la ricca rosa dei patrocinanti istituzionali, la Regione Autonoma della Sardegna e la sua Agenzia Forestas, i Comuni di Arborea e Terralba, CONI e FISE. L'Endurance.

Le competizioni di endurance mettono in luce le capacità di cavallo e cavaliere sul piano della distribuzione delle forze durante la competizione agonistica, ma senza mettere a rischio la salute dei partecipanti. Grandi protagonisti sono solitamente i cavalli di razza araba, molto resistenti e dalla forte tempra fisica, ma raggiungono notevoli prestazioni anche gli angloarabi o i purosangue inglesi. Cornice di gara. Sono ben 120 i chilometri di percorso previsti, tra i territori di Arborea e Terralba, attraversando pinete e zone umide, prati e cespugliati di macchia mediterranea, litorale e borgo dei pescatori di Marceddì, in un contesto ambientale e paesaggistico davvero mozzafiato.