Il ministro Valditara e gli auguri per il nuovo anno scolastico: il video

«Quest’anno scolastico si apre con tante novità: innanzitutto la riforma del 4+2, la riforma in via sperimentale dei Tecnico-professionali, per offrire una formazione più moderna ai nostri giovani, nuove opportunità occupazionali e per mettere sempre più in collegamento la formazione, la scuola con la esigenze del mondo del lavoro», ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un video per fare gli auguri per il nuovo anno scolastico. «Entra poi a pieno regime il docente-tutor per personalizzare la formazione valorizzare i talenti dei nostri ragazzi» e «partirà con settembre anche un grande piano di orientamento che coinvolgerà direttamente le famiglie in tutte le scuole per far sì che i genitori siano consapevoli delle opportunità che possono avere i propri giovani e quindi facciano delle scelte adeguate», ha aggiunto.

Valditara ha quindi ricordato «le nuove Linee guida sull’educazione civica per far conoscere la nostra Costituzione a 360 gradi, perché la nostra Costituzione insegna valori meravigliosi: innanzitutto della persona umana che sta la centro, al primo posto ed è per questo che io parlo di scuola costituzionale che valorizza la persona dello studente e la cultura del rispetto verso chiunque, che valorizza il valore della solidarietà, dell’eguaglianza nel godimento dei diritti e della soggezione dei doveri, ma che valorizza anche tanti altri principi fondamentali: innanzitutto il principio della libertà e l’iniziativa economica privata, il valore del lavoro e l’importanza della comunità nazionale». Occorre poi «rispettare la proprietà pubblica e la proprietà privata, i beni pubblici e i beni privati. L’educazione al rispetto passa anche dalla centralità della responsabilità individuale, non soltanto il primato, come si è spesso detto in passato, della responsabilità collettiva», ha ribadito.