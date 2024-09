Il patrimonio culturale del Marmo Greco nei più importanti progetti contemporanei

05 settembre 2024 a

Il Marmo Greco, con la sua impareggiabile bellezza e durata, è una delle più importanti risorse naturali della Grecia Con una storia di oltre 70 milioni di anni, il Marmo Greco è indissolubilmente legato al corso della civiltà locale e il suo utilizzo testimonia l’alto livello estetico e know-how degli antichi greci.

Anche quest’anno, 40 aziende greche, con una lunga storia e conoscenza del Marmo Greco, delle sue applicazioni moderne e delle nuove tendenze del design e dell’architettura, presenteranno i propri prodotti alla più importante fiera del settore, Marmomac. Aziende di tutto il Paese che gestiscono cave storiche e modernissimi impianti di lavorazione del marmo, ogni anno rinnovano l’appuntamento con il mercato globale del marmo, a Verona. Dando seguito a un’iniziativa particolarmente importante lanciata in occasione della fiera 2023, il Marmo Greco avrà uno stand centrale per la presentazione e una presenza significativa durante tutta la fiera, con il motto “GREEK MARBLE | Then. Now. Forever.” che riflette esattamente il peso culturale di questo materiale e il suo essere senza tempo.

Importanza storica e patrimonio culturale

La storia del Marmo Greco ha inizio nell’antichità, con le famose sculture in marmo che hanno lasciato un segno indelebile nel patrimonio culturale mondiale. L’Acropoli di Atene, oltre a essere una meraviglia architettonica, è l’epitome della brillantezza e dell’eleganza del marmo. Il Marmo Greco è la Grecia e la sua storia. È il suo colore. È il suo sole che brilla più luminoso dei suoi riflessi.

Gli antichi artisti greci, come Fidia e Prassitele, hanno sfruttato al meglio le proprietà del marmo per creare opere d’arte senza pari. La Nike di Samotracia, l’Afrodite di Milo, le Cariatidi, sono esposte nei musei di vari Paesi e sono oggetto di ammirazione in tutto il mondo. L’uso del marmo non si limitava alle statue, ma si estendeva a importanti strutture dell’antichità, come i teatri di Epidauro e di Delfi, templi come quelli di Zeus Olimpico, di Apollo e di Dioniso, e strutture più tarde come lo stadio cosiddetto “Kallimarmaro”, ponendo in evidenza l’armonia e l’equilibrio che caratterizzano l’estetica greca antica.