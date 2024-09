Rtl102.5 e Radio Zeta dominani ascolti Tv.  Oltre 20 milioni di interazioni social

05 settembre 2024 a

Anche ieri sera un altro successo per gli eventi live del Gruppo Rtl102.5. Il Radio Zeta Future hits live ha conquistato gli italiani in radiovisione in diretta dall’Arena di Verona sold out. Complessivamente, il 3 e 4 settembre, il Power hits estate di Rtl 102.5 e il Radio Future hits live hanno dominato lo share con 10 % di share.

Boom sui social: oltre 20 milioni di interazioni a meno di 24 ore dallo show (un dato destinato ad aumentare vertiginosamente nei prossimi giorni). Le due radio conquistano anche i social: da Instagram a TikTok - amati dalla Gen Z - passando per X con la posizione in primo posto in tendenza.

Il Power hits di Rtl102.5, che ha decretato l'unico vero tormentone estivo con "Store brevi" di Annalisa e Tananai. Il Radio Zeta Future hits live ha premiato Anna: artista

esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nell’anno (25agosto 2023 – 29 agosto 2024).