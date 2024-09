Il documento EMMA-ENPA e NME (News Media Europe) sulle priorità per il periodo 2024-2029, intitolato Protecting Press Freedom - European press publishers' priorities for the EU Legislative Period 2024-2029

06 settembre 2024 a

Su indicazione del Vicepresidente ENPA, Avv. Pierpaolo Camadini, ecco la versione finale del documento congiunto EMMA-ENPA e NME (News Media Europe) sulle priorità per il periodo 2024-2029, intitolato Protecting Press Freedom - European press publishers’ priorities for the EU Legislative Period 2024-2029. (Clicca qui per scaricare il documento)