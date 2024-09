Dal 15 al 22 settembre Mediaset celebra il valore dell'inclusione

13 settembre 2024 a

“Ogni storia, ogni voce, ogni persona è unica. Ecco perché le raccontiamo tutte": è questo il claim della campagna multimediale con cui Mediaset celebra la diversità e l’inclusione, nella settimana dal 15 al 22 settembre 2024. È proprio nelle differenze che ci si può riscoprire speciali. Mediaset da sempre si impegna a rappresentare e mettere in risalto nei suoi programmi questa molteplicità, perché ne riconosce l'importanza per la crescita di una società moderna e inclusiva. La campagna punta a richiamare l'attenzione di ciascuno sul valore delle diversità che si incontrano nella vita quotidiana, rilevandone l'esempio che da esse deriva, a favore di una collettività più aperta e accogliente. Anche questa nuova campagna rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale denominate "Mediaset ha a cuore il futuro": un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset. La campagna sarà visibile su tutti i canali del Gruppo, online sulle nostre pagine, in radio e sul sito web dedicato www.mediasethaacuoreilfuturo.it .