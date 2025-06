Paolo Del Debbio fa gli straordinari: sorpresa su Rete 4

Il giornalista ha confermato in diretta il prolungamento della sua presenza su Rete 4 , con un annuncio arrivato proprio nei minuti finali della trasmissione: "Nel weekend vi lascio in compagnia di Francesca Barra e Roberto Poletti, mentre noi ci vediamo come al solito lunedì alle 20.29 su Rete 4".

No, non è finita. La puntata di venerdì 20 giugno di 4 di sera sarebbe dovuta essere l’ultima della stagione con Paolo Del Debbio al timone. Al suo posto, da lunedì, era stato annunciato il debutto della coppia formata da Francesca Barra e Roberto Poletti . Tuttavia, Mediaset ha nuovamente rivisto i propri piani, posticipando la chiusura del programma condotto da Del Debbio.

Del Debbio non ha dato spiegazioni ufficiali sulle ragioni della proroga, lasciando spazio alle ipotesi. Non è escluso che la decisione sia stata dettata dai recenti risultati d’ascolto. Secondo quanto riportato dal sito DavideMaggio.it, la permanenza del programma in palinsesto ha comportato inevitabili aggiustamenti nella programmazione estiva di Rete 4. Una conferma, forse, del fatto che in televisione nulla è davvero definitivo fino all’ultimo minuto.