Forum ACADI 2024: verrà presentato alla Confcommercio il bilancio di sostenibilità del gioco pubblico

Il prossimo mercoledì18 settembre, alle ore 10:00, si terrà a Roma presso la sede di Confcommercio in Piazza G. G. Belli 2, il Forum Acadi-Confcommercio dal titolo “Il riordino del Gioco Pubblico per la sostenibilità del comparto”. L'evento rappresenta un'importante occasione per discutere del futuro del settore del gioco pubblico in Italia, sottolineando la necessità urgente di una riforma organica del comparto e presentando il Bilancio di Sostenibilità del Comparto del Gioco Pubblico relativo all’anno 2023.

Il Forum, promosso dall'Associazione Concessionari di Giochi Pubblici (ACADI), vedrà la partecipazione di rappresentanti delle principali filiere del gioco pubblico, come le organizzazioni FIPE, FIT, EGP e SAPAR aderenti a Confcommercio e che operano in ambito confederale. Sarà l'occasione per riflettere sull'impatto economico del settore, che contribuisce con 11,8 miliardi di euro al valore aggiunto complessivo del Paese, rappresentando lo 0,61% del PIL, e garantendo 12 miliardi di euro di gettito erariale, con il coinvolgimento di 150 mila lavoratori e migliaia di aziende.

La giornata prevede una Tavola Rotonda tra esponenti di diversi Gruppi parlamentari moderata da Laura Chimenti, giornalista del TG1. I saluti istituzionali di figure di rilievo come Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia, il Colonnello Antonio Montanaro, Capo Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Dott. Marco Garofalo, Direttore della 1a Divisione del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, e il Gen. B. Michele Esposito, Comandante del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza.

Interverranno inoltre personalità istituzionali e esperti del settore, tra cui l'On. Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dott. Mario Lollobrigida, Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il Sen. Massimo Garavaglia, Presidente della VI Commissione (Finanze e Tesoro) presso il Senato della Repubblica. Gli esperti Monica Palumbo, Partner Servizi Sostenibilità presso Deloitte, Yessica Rada, Chief Compliance Officer & DPO di Global Starnet Limited, e Mara di Lecce, Communication & Marketing Manager di Novomatic Italia S.P.A., contribuiranno alla discussione.

Il Presidente di ACADI, Avv. Geronimo Cardia, ha dichiarato: “Anche quest’anno il FORUM ACADI, l’associazione dei concessionari, riunisce in Confcommercio le rappresentanze delle filiere del comparto del gioco pubblico che agiscono in ambito confederale come FIPE, FIT, EGO e SAPAR. L’idea innovativa di un Bilancio di Sostenibilità annuale riferito non ad un’azienda singola ma ad un intero comparto, che per lo Stato distribuisce prodotti così delicati per gli utenti, consente di misurare per un intero settore non solo l’impatto ESG, con i criteri internazionali GRI, ma anche effettivi ruoli, responsabilità e prospettive dei diversi sottocomparti che compongono l’intera offerta di gioco. Dalla lettura del documento, che segue un severo percorso per giungere all’asseverazione, emergono la natura strategica del settore per il Paese (11,8 miliardi di valore aggiunto complessivo, 0,61% del PIL, 12 miliardi di gettito erariale specifico, 150mila lavoratori, migliaia di aziende) e la fitta rete di adempimenti di compliance in cui è impegnato. Questi sono i punti fermi della reputazione del settore. Il raffronto dei dati dal 2018 al 2023 consente poi di percepire l’andamento delle principali direttrici del settore”.

L’evento vuole rappresentare un punto di incontro tra istituzioni, esperti e rappresentanti del settore per discutere non solo delle sfide attuali, ma anche delle opportunità di sviluppo sostenibile del gioco pubblico in Italia. Si tratta del più importante appuntamento che promette di tracciare le linee guida per il futuro del comparto del gioco pubblico.