Roma capitale degli investimenti immobiliari

Oltre 30 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati verranno convogliati nei prossimi 25 anni verso interventi di rigenerazione urbana della Capitale e di Milano. Tra Giubileo e progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sarà Roma a trainare il mercato: si stima infatti un valore aggiunto immobiliare superiore ai 22 miliardi di euro, rispetto ad un valore di poco superiore ai 9 miliardi previsti per Milano. I fondi del Pnrr destinati alla città metropolitana di Roma ammonteranno complessivamente a 1,7 mld di euro(2023/2026). Si stima che solo il Giubileo che comincerà ufficialmente a gennaio 2025 movimenterà risorse per oltre 5 miliardi. Senza tener conto delle ricadute occupazionali e sociali dell’indotto trainato da un afflusso straordinario di turisti e pellegrini. “La peculiarità del patrimonio edilizio italiano – nonostante la complessità normativa e burocratica per avviare i cantieri - favorisce i progetti di rigenerazione urbana”, ha spiegato Oliver Mantinger, Managing Director di Drees & Sommer italia, società internazionale di consulenza e del Project & Management Construction per il Real Estate, presente in oltre 50 Paesi e da 25 anni in Italia leader di mercato nella consulenza di alto profilo. Questa mattina – nella nuova sede romana della multinazionale – sono stati diffusi gli ultimi dati aggiornati sulle potenzialità di crescita per la Capitale per i prossimi anni.

“Roma oggi è, per investitori e sviluppatori, una piazza molto attraente in virtù anche della quasi saturazione della piazza milanese”, ha sottolineato Francesca Zirnstein, Direttore Generale di Scenari Immobiliari. La società più grande in Europa nel Project & Management Construction per il real estate – chiamata a gestire già nel lontano 1999 l’Auditorium di Renzo Piano– quest’anno supererà il miliardo di fatturato aggregato. Giro d’affari realizzato negli oltre 50 Paesi dove già opera. In Italia oltre a Milano e Roma è stata attivata recentemente una nuova “antenna” anche a Bolzano. Tra fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza e il Giubileo 2025, Roma riceverà complessivamente 2,187 miliardi di euro di investimenti: il massimo degli ultimi 15 anni (valore in milioni allocati: 17,506 miliardi di euro, tabella pagina 9). Le grandi città come Roma - enormi poli di attrazione dovranno quindi fare fronte alle necessità d’accoglienza per studenti, turisti, accompagnatori presso strutture sanitare d’eccellenza e frequentatori dei luoghi di culto. “Roma non ha molte strutture industriali da riconvertire come Milano”, ammette Nicola Pacini, Project Director della società, “però ha molti più luoghi e strutture da riqualificare. Ed oggi per la prima volta nel nuovo Codice degli Appalti compare la definizione di Project Manager segnale della consapevolezza di questo nuovo ruolo”. (tabella 11) Secondo le proiezioni Roma potrà rigenerare 4.250.000 mq, rispetto a Milano 1.610.000 mq. (Tabella 12) Le società (italiane e internazionali) avranno sicuramente bisogno di nuove sedi e Roma dovrà offrire un ventaglio di nuove proposte per uffici, dipartimenti direzionali, ministeri ecc. Con una notevole diversificazione tra centro storico e l'area più esterna e prossima al Grande Raccordo Anulare.