Meloni zittisce Renzi: "Non farei mai niente di quello che ha fatto lei"

"Mi ha chiesto di dimissioni in caso di bocciatura del referendum. Lo farei anche volentieri, ma non farei mai niente che abbia già fatto lei". Una battuta raggelante, quella di Giorgia Meloni , per colpire e affondare Matteo Renzi a Palazzo Madama . Al Senato va in scena il "premier time", con la presidente del Consiglio che risponde alle domande dei senatori di maggioranza e opposizione. Particolarmente agguerrito il capo di Italia Viva , che a Palazzo Chigi c'è stato dal 2014 al 2016, quando si dimise dopo aver perso il referendum sulle riforme costituzionali. A differenza da quanto promesso nei mesi precedenti, però, l'ex segretario del Pd non lasciò la politica.

Quando la parola torna a Renzi, l'ex premier non molla: "La presidente del Consiglio ha detto che non farà mai quello che ho fatto io? Ce ne siamo accorti... Noi abbiamo fatto la riforma del lavoro, Industria 4.0, gli 80 euro. La nostra è stata una stagione di riforme". E qui Meloni snocciola un po' di numeri per rispedire al mittente le accuse: "Dai dati Istat del primo trimestre 2025 relativi all'occupazione, all'andamento dei salari e alla stima dell'andamento del prodotto interno lordo confermano l'efficacia della strategia che abbiamo messo in campo. La promozione di S&P è l'ennesima riprova del lavoro di un governo che è stato in grado di ridare all'Italia la serietà e conseguentemente l'attrattività che merita. Penso che sia un'altra smentita per coloro che avevano preconizzato conseguenze catastrofiche per i nostri conti pubblici se il centrodestra fosse arrivato al governo. Perché i fatti e la storia di questi due anni e mezzo raccontano tutt'altro".