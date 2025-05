Jannik Sinner, il segreto Tyra Grant: chi è l'afroamericana cresciuta con lui

Sulle orme di Jannik Sinner e ispirata, vi racconteremo poi il perché, dal pifferaio magico del tennis italiano che sta incendiando di entusiasmo Roma. Tyra Grant, annodi nascita 2008 e attuale numero 356 della classifica Wta, si propone come il nome nuovo di un movimento che sta crescendo a dismisura e crea nuovi campioncini e campioncine in erba con una rapidità impressionante. Ancora colpiti dal talento che ha mostrato a Miami Federico Cinà, ecco spuntare fra i marmi del Foro italico questa futura stellina del tennis in rosa, già finalista all’Orange Bowl, ovvero il mondiale juniores del tennis, e best ranking di numero 2 al mondo tra le Under 18. Azzardiamo? Azzardiamo: Tyra è destinata a diventare la probabile erede di Jas Paolini e delle altre campionesse azzurre che hanno tinto di felicità questo sport. Forse, di arrivare anche più in alto di loro a tal punto da interessare il New York Times che l’ha dipinta come “l’erede delle sorelle Williams e di Coco Gauff” mentre The Athletic le ha dedicato un lungo reportage.

Per questo Tyra ha fatto un primo passo importante: ha scelto di giocare per l’Italia invece che per gli Stati Uniti. La spiega così: «La ragione è semplice, mi sento molto più italiana che americana, sono nata a Roma e cresciuta qui e nel circuito junior ho legato parecchio con gli azzurri, Andrea De Marchi e Federico Cinà sino ad essere diventati due dei miei migliori amici. Con loro divido questa incredibile avventura». L’alternativa americana era concreta: figlia di mamma Cinzia nata a Vigevano e di papà Tyrone di Brooklyn, papà è stato ex cestista a stelle e strisce che ha giocato a lungo in Europa con le maglie dell’Olimpia Milano, della Virtus Bologna e dello Scandone Avellino nel primo decennio degli anni 2000, Tyra avrebbe potuto optare per la nazionalità tennista Usa. Invece non l’ha fatto. E adesso ce la godiamo noi. E poi Sinner. L’amico Sinner: «Mi sento ispirata a Jannik per una ragione semplice: è una bella persona prima ancora che il numero 1 del mondo.