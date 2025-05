Jannik Sinner, la rivelazione medica: "Prodotti su misura"

"In questi mesi abbiamo variato l'integrazione a seconda del tipo di attività, che si lavorasse sulla forza o si stesse tornando sul campo". Il medico della FITP ha raccontato cosa c'è dietro alla preparazione per l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma.

"L'Equipe Enervit, su indicazione mia e del professor Angelini che si occupa della nutrizione di Jannik, ha lavorato su prodotti che ci permettessero di avere un recupero un po' più rapido e completo. Fatti su misura per lui attraverso il team di ricerca e sviluppo. Uno di questi entrerà in uso con regolarità, l'altro è ancora in fase di preparazione. Ora Sinner usa pure il ‘Cherry', un concentrato di antiossidanti studiato da Enervit e utilizzato anche da Pogacar. È importante potersi affidare a un'azienda seria ed esperta che studi e produca integratori sicuri".