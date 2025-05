Jannik Sinner, chi sono i bersagli delle sue bordate

Jannik Sinner è pronto per Roma, ma nella conferenza stampa prima del via sono trapelate parole di fastidio verso alcuni colleghi che lo hanno criticato per il caso Clostebol. L’identikit di chi appartiene alla prima o alla seconda categoria non è noto, ma gli allenamenti e qualche dichiarazione di questi tre mesi possono fornire indizi.

I nomi positivi, come elenca La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Jack Draper, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, amici e compagni di allenamento del numero uno poco dopo la fine della prima parte della squalifica, il 13 aprile. Tra i nomi a sorpresa ci sono Holger Rune, che si è allenato con Sinner a Montecarlo subito prima della partenza per Roma, Jiri Lehecka e Taylor Fritz. Sconfitto e dominato nella finale degli ultimi Us Open, lo statunitense sarà lo sparring partner del 7 maggio, data ufficiale di inizio degli Internazionali.