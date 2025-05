Albania, Meloni: "A fine settimana, oltre il 25% di migranti rimpatriati"

"Alla fine di questa settimana, oltre il 25% dei migranti trattenuti in Albania sarà già stato rimpatriato in tempi molto veloci, a dimostrazione di come le procedure e la strategia che abbiamo messo in campo, nonostante i tentativi di bloccarle per ragioni chiaramente ideologiche, stiano funzionando": Giorgia Meloni lo ha detto durante il premier time al Senato, sottolineando l'efficienza del protocollo Albania. Poi ha aggiunto: "Vogliamo un'Italia finalmente capace di far rispettare le regole, di essere intransigente con chi delinque".

"Stiamo andando avanti con determinazione sull'attuazione del protocollo Italia-Albania - ha ribadito la presidente del Consiglio in aula -. Da questo punto di vista noi consideriamo molto significativa la proposta della Commissione Europea di anticipare l'entrata in vigore di alcune componenti del nuovo patto di migrazione e asilo, in particolare la possibilità di designare paesi sicuri di origine con eccezioni territoriali per alcune categorie. Dobbiamo inoltre considerare un'ottima notizia la proposta di lista europea dei paesi sicuri che è stata formulata dalla Commissione e che annovera i paesi di provenienza di quei migranti cui trattenimenti non erano stati convalidati dai giudici italiani. Non eravamo nel torto, anche qui si conferma che evidentemente non eravamo nel torto".