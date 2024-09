Piano Mattei, Urso: “Kenya partner strategico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Africa”

30 settembre 2024 a

Prosegue la visita ufficiale in Kenya del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Dopo gli incontri di stamane con il Presidente dell’Assemblea Nazionale e con il Ministro della Difesa keniani, Urso ha avuto un confronto bilaterale, a Nairobi, con il ministro dell’Informazione, Comunicazione ed Economia Digitale, Margaret Ndung’u, sulle possibili forme di cooperazione sull’intelligenza artificiale e in campo digitale nell’ambito del Piano Mattei, in particolar modo attraverso il progetto “AI Hub for Sustainable Development” della presidenza italiana della Ministeriale G7 Industria, Tecnologia e Digitale, in collaborazione con l’UNDP.

“Il Kenya è un partner strategico per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Africa. È il Paese che ha maggiormente risposto al programma pilota di accelerazione per startup africane “AI Hub for Africa”, prima applicazione pratica delle conclusioni della ministeriale G7 di Verona del marzo scorso: ben 117 candidature, da parte di altrettante startup keniane, per iniziative nel campo dell’IA che comporteranno riflessi positivi sulle aree prioritarie del Piano Mattei per l’Africa, tra cui l'agricoltura sostenibile, l'istruzione e la formazione e l'azione per il clima” ha affermato il ministro Urso, ricordando come il governo del Kenya sia tra quelli invitati alla seconda ministeriale G7 Industria e Innovazione Tecnologica, in programma a Roma il prossimo 10 ottobre.

Urso ha poi incontrato il ministro degli Investimenti, del Commercio e delle Industrie del Kenya, Salim Mvurya. “Le relazioni tra i nostri due Paesi sono strategiche per la presenza dell’Italia nel Continente africano - ha affermato Urso durante l’incontro -, come testimonia la presenza nel Paese di diversi grandi gruppi italiani e di una vasta comunità imprenditoriale italiana, ben integrata nel tessuto economico-sociale keniano. Nell’ambito del Piano Mattei, possiamo oggi valutare con il Kenya collaborazioni su nuovi settori, ulteriori a quello dello spazio per il quale quest’anno ricorrono i primi 60 anni di cooperazione tra i due Paesi, tra cui la produzione di biocarburanti o l’approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla duplice transizione, ecologia e digitale“.

Il ministro Urso, che in serata incontrerà una rappresentanza della comunità imprenditoriale italiana, domani sarà in visita al Centro Spaziale “Luigi Broglio” a Malindi. Nella sua missione in Kenya, la prima di un ministro italiano dalla visita di stato del Presidente della Repubblica nel marzo del 2023, Urso è accompagnato dal presidente dell’ASI-Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, da rappresentanti delle grandi imprese italiane del settore aerospaziale (Avio, Leonardo, Telespazio), dal delegato per l’Aerospazio di Confindustria, Giorgio Marsiaj, e dal Gen. Franco Federici, consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comitato Interministeriale sullo Spazio.