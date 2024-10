Acea e il contest i mille volti dell'acqua

02 ottobre 2024 a

In occasione della celebrazione dei suoi 115 anni Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, lancia il Contest cinematografico “I mille volti dell’Acqua - Una nuova consapevolezza sull’uso della risorsa idrica”, ideato con l’obiettivo di contribuire, attraverso la realizzazione di cortometraggi tematici, alla diffusione di una maggiore cultura e consapevolezza sull’importanza del riuso e riciclo dell’acqua.