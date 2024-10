Curare, educare e consolare: Primavera Missionaria al fianco dei più bisognosi

Don Giannuzzi (Congregazione Missionari del Preziosissimo Sangue): “Portiamo avanti progetti finalizzati a utilità sociale e solidarietà umana, culturale e spirituale”

Portare avanti progetti finalizzati a utilità sociale e solidarietà, umana, civile, culturale e spirituale è la missione che da sempre ispira le azioni dei Missionari del Preziosissimo Sangue, cui fa capo Fondazione Primavera Missionaria. Questa realtà sostiene e realizza iniziative per promuovere lo sviluppo umano, la sanità e l’istruzione nei Paesi più poveri del mondo: “La Fondazione Primavera Missionaria – sottolinea don Vincenzo Giannuzzi, Secondo Consigliere ed Economo Provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue – opera a favore della persona umana e del riconoscimento della sua dignità. Per noi tutti, questa rappresenta un’occasione per stare accanto a chi vive costantemente nel bisogno. Ed è proprio questo il momento nel quale mettiamo in atto la nostra spiritualità. Le missioni all’estero – precisa Don Giannuzzi – rappresentano l’autentica testimonianza di evangelizzazione, di speranza e di giustizia. L’obiettivo è lo sviluppo della società con progetti e iniziative riguardanti soprattutto la sanità, l’istruzione e la promozione umana” ( https://fondazioneprimaveramissionaria.sangaspare.it/ ).

Don Giannuzzi, portando il messaggio del Vangelo e rispettando la cultura e le tradizioni nelle quali siete stati chiamati ad operare, avete contribuito a sviluppare la chiesa e la società della Tanzania, dove, tra i numerosi progetti, l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi rappresenta una delle realtà più qualificate del Paese.

“Tra i progetti più longevi della Fondazione c’è proprio quello avviato nel distretto di Itigi, in Tanzania. I Missionari del Preziosissimo Sangue arrivarono in questa zona nel 1966, una delle più povere del Paese. Iniziarono qui un'intensa opera di evangelizzazione che li portò a riconoscere le gravi carenze sanitarie ed educative del territorio. Da quel momento, all’assistenza spirituale si è affiancata la costruzione di strutture per affrontare queste emergenze, di cui l’Ospedale è chiara testimonianza”.

Che tipo di supporto offre, oggi, l’Ospedale “San Gaspare”?

“L’Ospedale è una delle cinque strutture più avanzate della Tanzania e da trent’anni cura, educa e consola l’intera popolazione di Itigi e dei villaggi vicini, nella Tanzania centrale. La struttura è gestita dai Missionari del Preziosissimo Sangue e, grazie ai 320 posti letto e ai suoi reparti, permette di curare giornalmente anziani, adulti e bambini e ogni anno garantisce più di 7.500 visite, 10.000 ricoveri e 9.000 esami di laboratorio”.

Attualmente sono in corso i lavori per allestire nuovi reparti di nefrologia e odontoiatria. È in programma anche il rinnovamento della sala operatoria, dotandola di macchinari all’avanguardia e la creazione di un reparto di terapia intensiva neonatale.

“Grazie all’impegno dei Missionari del Preziosissimo Sangue, l’Ospedale "San Gaspare" è oggi riconosciuto come il sesto miglior istituto sanitario a livello nazionale, sia per criteri igienici che per qualità dei servizi offerti. Recentemente ho avuto la grazia e il piacere di visitare l’Ospedale e posso dire di aver provato una grande emozione nel vedere con quale professionalità e carità cristiana lavorano i 100 infermieri, i 35 OSS, i 5 specialisti, gli 8 medici e i 20 tirocinanti che operano all’interno della struttura. Lì vi sono anche molti volontari, che ogni giorno offrono la loro opera con amore e disponibilità encomiabili”.

Don Vincenzo, che valore hanno le iniziative della Fondazione Primavera Missionaria per la popolazione locale?

“Le attività ospedaliere, oltre a tutelare la salute, diffondono un importante messaggio di educazione sanitaria, essenziale per la prevenzione di numerose malattie. Inoltre, l’area dell'Ospedale “San Gaspare” offre una zona residenziale sicura per medici e le loro famiglie e ospita l’asilo nido, la materna, la primina e le elementari aperta ai bambini del territorio. La Tanzania è un Paese meraviglioso: la semplicità e l’accoglienza di questo popolo sono straordinarie. È una terra ricca di vita. Noi ci impegniamo a farla crescere, rispondendo al grido di aiuto di questa gente. Un’esperienza che porteremo sempre nel cuore”.