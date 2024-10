È il regista Francis Ford coppola ad aprire la festa del Cinema di Roma

Annamaria Piacentini 15 ottobre 2024 a

E' stato il grande regista Francis Ford Coppola ad aprire la 19ma Festa del cinema capitolino con il suo ultimo film “Megalopolis”. Un successo annunciato per il regista de “Il padrino” e di altri grandi successi, tra cui “Apocalypse now”. Tutto è iniziato ieri a Cinecittà, dove per la prima volta è stata conferita la Chiave di Cinecittà al regista italo-americano e gli è stata anche intitolata una strada all'interno della “città del cinema”. In serata è stato proiettato il film davanti ad un parterre di ammiratori e addetti ai lavori. Insomma un tutto “esaurito”, da esaurimento nervoso. Tanti impegni, ma ne valeva la pena. Cosa racconta il suo film, scritto e diretto dal regista dal 16 nei cinema distribuito in Italia da Eagle Pictures?

In scena la storia di Cesar ,un architetto geniale della New Rome che ha un piano per ricostruire la città, distrutta da una catastrofe usando un materiale mai servito prima. Per questo motivo deve anche combattere con un sindaco ultraconservatore, come Frank Cicero, che non è contento del progetto. Tra loro nascono conflitti e sfiducia, ma Julia, figlia del Sindaco, non vuole contrastare il padre, però il suo desiderio di emancipazione, la portano verso Cesar. Ottima scelta del cast con : Adam Drive, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Dustin Hoffman , Jon Voight, e Laurence Fishburne. Ma, non è finita qui: la maratona di Coppola continua oggi con l'alta onorificenza consegnata dal Sindaco Gualtieri in Campidoglio, e la serata -evento di questa sera all'Auditorium Parco della Musica a cura di Alice nella città (sezione parallela al festival) , dove il regista presenterà il suo film visionario ad un pubblico che da giorni aveva acquistato i biglietti. Insomma: abbiamo cominciato bene, ma da domani si volta pagina, con altri film ed emozioni nuove: sì, perchè il cinema te le regala, ma solo se...paghi il biglietto.