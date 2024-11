18 novembre 2024 a

Da oggi, Virgo Cosmetics, con il prestigioso contributo del marchio Ud’A Università Gabriele D’Annunzio, fa il suo ingresso permanente nello storico Rinascente Milano, riconosciuto come il “Best Department Store in the World”. Questo traguardo rappresenta un risultato straordinario per Virgo, lanciato appena a febbraio di quest’anno, e segna un’importante occasione di visibilità per l’ateneo, che attraverso questa collaborazione porta la propria eccellenza scientifica nel cuore del lusso internazionale. Rinascente Milano: un’icona globale dello stile e del lusso Virgo Cosmetics e il marchio Ud’A Università Gabriele D’Annunzio approdano nel “Best Department Store in the World”: Rinascente Milano celebra l’eccellenza italiana

Situata nella centralissima Piazza del Duomo, Rinascente Milano è molto più di un luogo di shopping: è un’istituzione che da oltre 150 anni definisce il concetto di eleganza e creatività italiana. Con dieci piani dedicati a moda, design, gastronomia e beauty, il department store accoglie oltre 20 milioni di visitatori all’anno provenienti da tutto il mondo. Il titolo di “Best Department Store in the World”, conferito dall’International Group of Department Stores, testimonia il suo impegno costante nell’offrire un’esperienza unica, combinando tradizione e innovazione. Essere presenti in Rinascente significa accedere a una piattaforma globale che valorizza l’eccellenza italiana, permettendo ai marchi di dialogare con una clientela internazionale sofisticata ed esigente.

Virgo Cosmetics: innovazione e successo senza precedenti

Lanciato appena a febbraio 2024, Virgo Cosmetics ha già conquistato un ruolo di primo piano nel panorama della cosmetica di lusso. Il brand si distingue per la capacità di coniugare scienza, innovazione e sostenibilità, proponendo prodotti che rispondono alle esigenze di una clientela globale attenta e sofisticata. La presenza permanente in Rinascente Milano rappresenta il culmine di un percorso di crescita senza precedenti, dimostrando come Virgo sia riuscito a imporsi come un nuovo standard nel mondo della bellezza di alta gamma.

La collaborazione con Ud’A Università Gabriele D’Annunzio

A rendere questo traguardo ancora più significativo è la collaborazione tra Virgo Cosmetics e l’Università Gabriele D’Annunzio. I prodotti Virgo porteranno presto il marchio Ud’A sulle proprie confezioni, frutto di una partnership avviata solo un mese fa e attualmente in fase di realizzazione. Questo rapporto unisce l’esperienza di Virgo nell’innovazione cosmetica con il know-how scientifico dell’ateneo, valorizzando il ruolo dell’Ud’A come eccellenza nella ricerca e sviluppo. Grazie a questa sinergia, il marchio Ud’A acquisisce visibilità globale in un contesto esclusivo come Rinascente Milano, consolidando la reputazione dell’ateneo come centro di eccellenza accademica e scientifica.

Dichiarazione di Lorenzo Marchetti

Lorenzo Marchetti, direttore creativo di Virgo Cosmetics, ha commentato: “L’ingresso in Rinascente Milano è un risultato straordinario per Virgo, soprattutto considerando che il brand è stato lanciato meno di un anno fa. Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con Ud’A Università Gabriele D’Annunzio, un partner che contribuisce con la sua ricerca scientifica a rendere i nostri prodotti innovativi e di altissima qualità. Portare il loro marchio sulle nostre confezioni è un esempio di come scienza e bellezza possano incontrarsi per creare qualcosa di unico.”

Un traguardo straordinario

L’ingresso in Rinascente Milano non è solo un risultato per Virgo, ma un’opportunità per rappresentare il meglio del Made in Italy nel mondo. La combinazione di eccellenza scientifica, sostenibilità e lusso rende Virgo un caso unico di successo, mentre la presenza del marchio Ud’A aggiunge ulteriore valore, portando il nome dell’Università in una vetrina d’élite visitata da milioni di persone ogni anno.

Con questo importante passo, Virgo Cosmetics e il marchio Ud’A Università Gabriele D’Annunzio celebrano un nuovo capitolo che unisce scienza, inno