Reazione a catena, "hanno ricevuto l'ordine": Passatempi, caos sui titoli di coda

Vincono ancora ma non convincono, i Passatempi. I giovani campioni di Reazione a catena, trio composto dall'astronomo Bruno, da Andrea e da Leonardo, da qualche puntata ormai dominano il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, ma di vincite memorabili neppure l'ombra. Qualcuno li ha definiti "formichine", bravi a macinare risposte corrette nei giochi per così dire preliminari e abbattere così gli avversari: Mercoledì sera è stato il turno di Alessandro, Silvia e Davide, un mix di padovani e pugliesi che partecipano come I su e giù.

All'Ultima catena, però, viene rispettato ancora una volta il copione: si parte da un montepremi di 134mila euro, che come da tradizione a forza di errori e incertezze scende alla "misera" cifra di 2.094 euro. Noccioline o giù di lì. Le ultime due parole indizio sono "Casa" e "Cifra". Le idee sono poche e confuse, il trio butta lì poco convinto un "Mano", risposta che si rivela ben presto sbagliata. Quella corretta è infatti "Marchio".