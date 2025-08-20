Reazione a catena, "hanno ricevuto l'ordine": Passatempi, caos sui titoli di coda

Vincono ancora ma non convincono, i Passatempi. I giovani campioni di Reazione a catena, trio composto dall'astronomo Bruno, da Andrea e da Leonardo, da qualche puntata ormai dominano il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, ma di vincite memorabili neppure l'ombra. Qualcuno li ha definiti "formichine", bravi a macinare risposte corrette nei giochi per così dire preliminari e abbattere così gli avversari: Mercoledì sera è stato il turno di Alessandro, Silvia e Davide, un mix di padovani e pugliesi che partecipano come I su e giù.
All'Ultima catena, però, viene rispettato ancora una volta il copione: si parte da un montepremi di 134mila euro, che come da tradizione a forza di errori e incertezze scende alla "misera" cifra di 2.094 euro. Noccioline o giù di lì. Le ultime due parole indizio sono "Casa" e "Cifra". Le idee sono poche e confuse, il trio butta lì poco convinto un "Mano", risposta che si rivela ben presto sbagliata. Quella corretta è infatti "Marchio".
"Difficile stasera, sia l'ultima catena sia l'ultima parola", commenta su X uno dei tanti telespettatori che si ritrovano sui social per seguire insieme le puntate dello show in tempo reale. Qualcuno contesta gli autori: "Hanno l'ordine di risparmiare per conservare le risorse da regalare ai partecipanti dei Fatti vostri", azzarda un fan tra il serio e il faceto, mentre un altro sostiene che "oggi non sapevano proprio come inventare i collegamenti".
La maggior parte degli appassionati però mette nel mirino proprio Bruno & co: "Campioni veri, in questa stagione di Reazione a catena, ancora non se ne vedono", "Quest’anno i campioni mi piacciono qualche sera e basta, il livello è proprio basso e altalenante durante le varie puntate", "E anche stasera ricchi premi", "Beh, erano stati bravini nella catena, ma non sull'ultima parola però ne hanno vinte tante; possono essere contenti!". E c'è anche chi accusa: "Se mi confermate che ha detto 'babbà' con due B è il secondo giorno consecutivo che i campioni vengono salvati da una svista del notaio".