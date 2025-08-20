Libero logo
Bailey, primo allenamento e primo infortunio: Roma e Gasperini gelati

mercoledì 20 agosto 2025
2' di lettura

Nemmeno il tempo di aggregarsi ai suoi nuovi compagni e Leon Bailey è già costretto a fermarsi, infortunato. Doccia gelata per la Roma e per il mister Gian Piero Gasperini, che pochi giorni fa aveva sferzato la proprietà americana lamentando la lentezza nella campagna acquisti e che contava sull'arrivo del giamaicano in prestito dall'Aston Villa per rinforzare un reparto d'attacco pieno di incognite, con Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk in lista partenti e Paulo Dybala alle prese con le consuete grane fisiche.

L'argentino Soulè, l'esperto El Shaarawy e il giovane irlandese Evan Ferguson prelevato dal Celtic non possono bastare e così ecco spiegata la trattativa lampo per Bailey e quella più difficile (e costosa) per Jadon Sancho, esubero di lusso del Manchester United.

Il debutto dell'esterno d'attacco giamaicano sui campi di Trigoria, come detto, è stato però tutt'altro che fortunato. Il 28enne esploso in Europa in Belgio (al Genk) e in Germania (con il Bayer Leverkusen) prima dell'approdo in Premier League ha accusato un problema fisico al termine della seduta e sarà valutato nelle prossime ore. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di una lesione muscolare: con ogni probabilità non solo dovrà saltare l'esordio in campionato, in programma sabato sera (ore 20.45) contro il Bologna, ma potrebbe essere costretto a tre settimane di stop. Contro i rossoblù non sono pochi i dubbi del Gasperini in avanti. 

Bailey è arrivato a Roma, come detto, in prestito con diritto di riscatto. Conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Il giamaicano, il primo nella storia giallorossa, ha scelto la maglia numero 31. 

tagleon baileycalciomercatoromagian piero gasperini

