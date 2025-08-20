La Coppa Italia fa felice Mediaset

Vi proponiamo Tele...raccomando la riburica del piccolo schermo di Klaus Davi



CHI SALE (“Coppa Italia: Torino-Modena” – Italia 1) Conferma il trend positivo la Coppa Italia: il match trasmesso lunedì in prime time e valido per i 32esimi di finale tra Torino e Modena - vinto 1-0 dai padroni di casa – ha raggiunto il 6.6% di share con quasi di 1 milione di spettatori su Italia 1. Nonostante ci fosse in quella fascia ancora in onda lo Speciale Tg5 incentrato incontro tra Trump e Zelensky, non pochi ascoltatori si erano sintonizzati sulla partita. Una partenza ottima per tutta la competizione trasmesso da Mediaset in esclusiva. Per la cronaca: un picco considerevole d’ascolto c’è stato domenica con il big match tra Milan e Bari arrivato a toccare il 19% su Canale 5. Lunedì su Italia 1 è andato bene anche il derby ligure tra Spezia e Sampdoria stabilmente sopra al 4% in fascia preserale, con picchi del 6% nel corso dei calci di rigore. Un esperimento fin qui riuscito: del resto il calcio è uno dei pochi eventi che catalizzano un target che fruisce del mezzo tv solo in occasioni rare come i concerti, alcune fiction, i talent, e, ovviamente, le altre discipline sportive piu pop.