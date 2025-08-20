Meloni e Trump, la serata horror del piddino, da gufo a rosicone

Inquadratura uno, in diretta da Washington: il volto di Volodymyr Zelensky si distende un poco, evidentemente rasserenato. Inquadratura due, da uno studio televisivo italiano a caso: istantaneamente, invece, il volto del piddino si contrae.
L’ucraino- di là- sorride e si dichiara soddisfatto. E subito - di qua - il piddino fa la faccia lunga e attapirata. Per “piddino” (sineddoche, “una parte per il tutto”) si intende il progressista medio, l’appartenente tipico alla sinistra politica e a quella mediatica, a cui l’altra sera, vedendo le immagini da Washington, stava venendo il proverbiale coccolone, un malore acuto e violentissimo.
Per carità, da queste parti - qui a Libero - non smetteremo di ripeterlo fino alla noia. Purtroppo, non è affatto detto che la trattativa arrivi in porto, e le incognite sul tavolo restano ancora numerose e rilevantissime: nessuno conosce la reale volontà di Vladimir Putin, nessuno sa cosa accadrà quando verrà davvero affrontato lo spinosissimo capitolo delle concessioni territoriali, e quindi tra persone serie - occorre rimanere prudenti e cautissimi. Tutto può ancora finire male.
E tuttavia come si fa a non vedere che l’altra sera alla Casa Bianca è successo qualcosa di molto positivo e significativo? Dopo tre anni di nulla di fatto, finalmente si è aperto uno “spiraglio” (copyright Meloni) che sta diventando uno “spiraglione” (copyright Libero), si è attivato un canale di dialogo, e soprattutto - sul versante occidentale - si è raggiunta un’intesa piena su un punto letteralmente decisivo, e cioè sulle garanzie di protezione da assicurare all’Ucraina nella delicatissima fase postbellica. E davanti a tutto questo (riecco la sineddoche) che fa il “piddino”? Soffre, passa dalla condizione precedente di gufo a quella - non più gratificante - di rosicone. Prima scuoteva il capino spiegando che tutto sarebbe andato male; adesso continua a scuoterlo sostenendo che “non è successo niente”.
Ecco, queste sono le quattro parole magiche: “Non è successo niente”. Una persona normale, diciamo, tende a sperare, magari mantiene una dose di sano scetticismo, ma comunque si augura il meglio. Il piddino no: ha il voltastomaco per la sola presenza in primo piano di Trump, la Bestia Nera, anzi la Bestia Arancione. E poi- di male in peggio- il malessere si aggrava quando l’inquadratura si allarga, e accanto a Trump compare la Meloni. Sì proprio lei: quella che (copyright Pd 2022) doveva essere “isolata”, oggetto di “cordone sanitario” in quanto “fascista”. E invece- guarda tu il destino cinico e baro - eccola là, tra i Macron e i Merz, là dove un tempo era tutto un Gentiloni-Letta, tutto un aggregarsi alla “locomotiva francotedesca”. E adesso? Una tragedia per il piddino: stanno perfino a discutere della proposta meloniana di una sorta di protezione simil-Nato pur senza l’ingresso formale dell’Ucraina nell’Alleanza.
Che ingiustizia dover assistere a questo spettacolo, povero piddino. Resta solo la speranza - un domani - di vedere a quei tavoli una Schlein, un Bonelli, un Fratoianni. Anzi, perché no, una Ilaria Salis. Lei sì che avrebbe saputo cosa fare: quella Casa Bianca - come minimo - l’avrebbe occupata. Si scherza (forse). Sipario.