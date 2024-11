Premio de Sanctis sostenibilità al Cardinale Gianfranco Ravasi

19 novembre 2024 a

a

a

La divulgazione appropriata di una cultura della sostenibilità, le buone pratiche in tema ambientale affermate nella prassi, attraverso esperienze imprenditoriali e “start up” di successo. Gianfranco Ravasi, Roberto Sancinelli, Alessandro Lanza e il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile: prestigiose carriere che si sono distinte nell’ambito della salvaguardia ambientale. Tutti nomi di grande prestigio, i vincitori della Prima edizione del Premio De Sanctis Sostenibilità, i cui riconoscimenti verranno assegnati nel corso di una cerimonia che avrà luogo a Roma il 26 novembre 2024, presso la Camera dei Deputati, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari.

Organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Camera dei Deputati, con la partecipazione di Automobile Club d’Italia (ACI), Snam, Eni, Erion, Gewiss, Bcode, Ecomed, con il patrocinio Rai e la Media partnership del Gruppo Editoriale Athesis, la cerimonia della consegna delle medaglie ai vincitori si terrà alla presenza del Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis; del Presidente del Premio De Sanctis, Gianni Letta; dell’Onorevole Paolo Barelli. L’incontro, moderato da Maria Antonietta Spadorcia, Vicedirettore Tg2, sarà concluso da un intervento di saluto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, Presidente della Giuria.



IL PREMIO

In un anno particolarmente segnato dall’emergenza climatica, nasce il Premio Sostenibilità, con l’intento di individuare personalità, enti e associazioni che si sono distinte nella promozione e nella salvaguardia ambientale e delle esperienze sostenibili. Organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il riconoscimento è indirizzato a figure autorevoli che si sono distinte per l’eco- innovazione ed efficacia degli esiti ambientali conseguiti, nonché del loro potenziale di diffusione e che sono riuscite a rinnovarsi contribuendo in maniera rilevante alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese, attestando nuove capacità di trasformazione, innovazione e impegno verso la sostenibilità.

LA GIURIA DEL PREMIO

Gianni Letta, Presidente del Premio De Sanctis; Presidente della Giuria: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Vicepresidente della Giuria: Alessandra Gallone, ex senatrice, consulente in materia ambientale del MASE; Giuseppe Zafarana, Presidente Eni; Paolo Scaroni, Presidente Enel; Monica de Virgiliis, Presidente di Snam; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI; Edo Ronchi, ex ministro, presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile; Stefano Ciafani, Presidente Legambiente; Luciano Di Tizio, Presidente WWF; Carlo Doglioni, Presidente Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia; Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento Protezione Civile; Donatella Bianchi, giornalista conduttrice “Mare Blu”;; Nicola Carlone, Comandante Generale Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore Marina Militare; Antonio Montani, Presidente Comunità Alpina Italiana; Danilo Bonato, Direttore Generale Erion; Fabrizio Curcio, già Capo Dipartimento Protezione Civile.