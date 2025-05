Fiera Milano, il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 31 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2025. Di seguito una sintesi dei risultati: ricavi pari a 63,7 milioni di euro, superiori ai 48,1 milioni dello stesso periodo del 2023, ultimo anno comparabile per stagionalità di calendario; EBITDA pari a 12,1 milioni di euro, superiori agli 8,9 milioni dello stesso periodo del 2023, ultimo anno comparabile per stagionalità di calendario; risultato netto delle attività in continuità pari a (3,2) milioni di euro, superiore agli (8,1) milioni dello stesso periodo del 2023, ultimo anno comparabile per stagionalità di calendario.

Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16: disponibilità finanziaria netta al 31 marzo 2025 pari a 111,5 milioni di euro, rispetto ai 77,8 milioni al 31 dicembre 2024 e ai 37,5 milioni al 31 marzo 2023.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Tutte le principali linee di business di Fiera Milano hanno registrato segnali di miglioramento nel primo trimestre 2025: le manifestazioni organizzate e ospitate crescono entrambe del 4%, i servizi del 7% e l’attività congressuale mette a segno un incremento del 27%. Sono risultati che confermano la solidità del nostro modello e il dinamismo delle nostre attività, in un trimestre che, pur in assenza di alcune grandi manifestazioni biennali che avevano caratterizzato lo stesso periodo del 2024, segna un'evoluzione positiva delle linee di business. Un confronto che risente della naturale ciclicità del nostro calendario fieristico, ma che non incide sulla traiettoria di crescita del Gruppo né sulla qualità delle performance operative espresse nel periodo. Guardando ai prossimi mesi, il 2025 si conferma un anno di forte sviluppo: il calendario fieristico è particolarmente ricco grazie al ritorno di eventi di riferimento come Host, Sicurezza, Made Expo e Ipack Ima, e si amplia con nuove manifestazioni internazionali come Host Arabia e Net Zero Milan. L’offerta si amplia anche sul fronte degli eventi ospitati, con il ritorno di Gastech e l’inedita anteprima estiva di Artigiano in Fiera. Senza dimenticare Tuttofood, Lamiera e Made in Steel che si sono tenuti nei giorni scorsi e hanno avuto grande successo. Mentre il comparto congressuale ci aspettiamo che possa confermare i risultati ottenuti lo scorso anno, potendo far leva, fra gli altri, sugli accordi legati ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Parallelamente, prosegue il percorso di sviluppo dei servizi e della nuova linea di business entertainment; quest’ultima in particolare potrà contare su una più estesa stagione di eventi all’aperto a conferma dell’impegno del Gruppo nell’ampliare e diversificare la propria offerta. Continua inoltre il nostro percorso di crescita e diversificazione: l’acquisizione del 51% di Expotrans ci consente di rafforzare la nostra offerta logistica e migliorare l’integrazione dei servizi, in coerenza con le direttrici del Piano Strategico 2024–2027. Questo approccio, sempre più orientato all’efficienza e alla sostenibilità, trova conferma anche nella recente sottoscrizione di due sustainability-linked loans, che esprimono il nostro impegno concreto in ambito ESG e sottolineano ulteriormente la nostra responsabilità verso un futuro più sostenibile. Alla luce di queste premesse, confermiamo con determinazione l’Ebitda tra 110 e 120 milioni di euro per l’intero esercizio, come previsto dalla guidance”.

Il 2025 si configura come un anno di ulteriore sviluppo per Fiera Milano, sostenuto da un calendario fieristico particolarmente ricco e da un effetto di stagionalità favorevole, tipico degli anni dispari, grazie alla presenza delle principali manifestazioni biennali organizzate dal Gruppo, quali Host, Sicurezza, Made e al ritorno dell’Innovation Alliance con la mostra pluriennale Ipack Ima. A ciò si aggiunge l’ampliamento del portafoglio eventi organizzati con nuove manifestazioni – tra cui Net Zero Milan e Host Arabia (Arabia Saudita) – il ritorno a Milano di eventi internazionali itineranti di rilievo, come Gastech, già ospitato nel 2022, e l’introduzione di Artigiano in Fiera - Anteprima d’Estate tra le manifestazioni ospitate.

Il settore congressuale confermerà gli importanti risultati ottenuti nel 2024 potendo far leva, fra gli altri, sui contratti di hosting del media e broadcasting center Olimpico siglati con la Fondazione Milano Cortina. Parallelamente, proseguirà il percorso di sviluppo dei servizi e della nuova linea di business entertainment; quest’ultima in particolare potrà contare su una più estesa stagione di eventi all’aperto, programmata da maggio a settembre, a conferma dell’impegno del Gruppo nell’ampliare e diversificare la propria offerta.

A rafforzare ulteriormente queste prospettive contribuisce la recente acquisizione del 51% di Expotrans S.p.A., società leader nella logistica per fiere, congressi ed eventi. L’operazione, coerente con le direttrici del Piano Strategico 2024–2027, consente di internalizzare la gestione logistica, ottimizzare i flussi di movimentazione merci all’interno del quartiere espositivo di Rho e ampliare i servizi offerti a espositori e organizzatori, rafforzando il posizionamento di Fiera Milano come fornitore di soluzioni integrate.

Alla luce di queste evidenze, nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto, il Gruppo conferma con fiducia la guidance già comunicata per l’esercizio 2025, che prevede Ricavi compresi tra 320 e 340 milioni di euro, un EBITDA tra 110 e 120 milioni di euro e una disponibilità finanziaria netta stimata tra 100 e 110 milioni di euro.

Tali previsioni, pienamente coerenti con il Piano Strategico 2024–2027, non incorporano l’upside legato alle potenziali opportunità connesse ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, in particolare in riferimento all’eventuale coinvolgimento del Gruppo nell’erogazione di servizi a supporto di eventi olimpici, quali allestimenti, logistica, accoglienza, gestione di spazi espositivi e congressuali, che potrebbe contribuire ulteriormente alla performance nel medio termine.