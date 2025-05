Jannik Sinner, "mandato via": clamoroso, subito dopo il match...

Si diceva che quella contro Cerundolo sarebbe stata la cartina di tornasole del vero livello a cui è tornato Jannik Sinner dopo i tre mesi di stop forzato per la squalifica patteggiata con la Wada. Ebbene, Jannik ha dimostrato a tutti che lui c’è e non se n’è mai andato. Si è solo preso una pausa di riflessione. E ha tutta l’intenzione di tornare a dettar legge nel circuito. Il match si è chiuso in due set (7-6; 6-3) e Sinner avrebbe voluto farsi riscaldare, in un pomeriggio di pioggia, dall’affetto e dall’entusiasmo della gente romana, tutta lì per lui. Non è stato, però, possibile, perché lo slittamento di molte gare causa maltempo ha reso i tempi serratissimi ed il numero uno al mondo, regolato l’argentino, ha subito dovuto far ritorno negli spogliatoi.

Di solito, a fine partita, il tennista vincitore e, a volte, anche lo sconfitto si fermano a bordocampo per firmare autografi e scattare selfie, ma stavolta Jannik ha dovuto scusarsi ai microfoni di Sky: "Il tifo mi manda tanto avanti, è un grande supporto e dovevo uscire tanto veloce perché c'era il programma serale. Mi spiace per quelli che volevano una firma, mi hanno mandato fuori. Se non mi avessero mandato fuori sarei rimasto lì a firmare ancora, perché siete voi che mi date tanta forza mentale".