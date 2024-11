Next Generation Festival: un'onda di musica e inclusività al Pala Unical di Mantova

20 novembre 2024 a

Il 29 novembre 2024, il Pala Unical di Mantova si prepara a ospitare il NEXT Generation Festival, un evento che promette non solo musica, ma anche un forte messaggio di solidarietà e accessibilità. Questo festival unico nel suo genere si distingue per il suo impegno nell’abbattere ogni barriera, dimostrando che l’arte può essere davvero per tutti.

Un’esperienza inclusiva senza precedenti Grazie a una serie di soluzioni innovative, il NEXT Generation Festival offrirà un’esperienza musicale accessibile e multisensoriale: Interpreti LIS in tempo reale permetteranno alle persone non udenti di godere pienamente della musica e dei messaggi trasmessi dal palco. Gli zaini vibranti SubPac, capaci di trasmettere le vibrazioni della musica, offriranno ai partecipanti un’esperienza immersiva, trasformando ogni brano in una sinfonia da “sentire” con il corpo.

Per chi avrà bisogno di una pausa, sarà allestito un Chillout Space, un’area rilassante e accogliente dove ritrovare energia. Un’area dedicata davanti al palco garantirà alle persone con disabilità di vivere lo spettacolo da protagonisti, evitando le barriere fisiche e sociali. Una missione solidale e un messaggio di cambiamento

Il festival non è solo musica: è un vero e proprio manifesto per un futuro inclusivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere la costruzione di un giardino sensoriale e uno spazio multisensoriale presso la Cooperativa Sociale Agorà, un progetto che mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Tra gli organizzatori dell’evento, spiccano i nomi dell’Associazione Boom, di ASD Play2Give e della Penelope Foundation, realtà impegnate da anni nel sociale. "In un mondo dove ognuno ha un posto, l'inclusione è la musica che ci unisce in una sola melodia", sostiene Luigi Perillo, fondatore di Penelope Foundation. "L’accessibilità non è un costo, ma un investimento in una società migliore", afferma Valentina Tomirotti, attivista per i diritti delle persone con disabilità. Aggiunge Michele Michelazzo, founder di ASD Play2Give: "Con il NEXT GENERATION FESTIVAL, vogliamo ispirare le nuove generazioni a essere protagoniste del cambiamento". Un evento patrocinato e mediapartnership di rilievo Il festival gode del patrocinio della Provincia di Mantova e del Comune di Mantova, mentre Radio Bruno sarà il media partner ufficiale.