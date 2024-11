Rinnovate le cariche nazionali Lapet per il quadriennio 2024-2028: Falcone confermato alla presidenza

21 novembre 2024 a

L’assemblea nazionale degli associati, tenutasi oggi 21 novembre a Firenze, ha confermato alla presidenza nazionale Roberto Falcone. Del consiglio direttivo fanno parte: Sauro Baldini, Michela Coppola, Marco Del Giudice, Lamberto Di Giulio, Maurizio Martellosio, Giovanna Restucci, Lucrezia Tarantino, Roberto Vettoretto. Questi i componenti del collegio dei revisori: Gianfranco Costa, Rosaria Cundari, Giuseppe Siragusa. E i probiviri: Roberto Follaro, Gianni Martignoni, Rosaria Masullo, Marco Sbaraglini, Alessandro Tatone.

Come più volte annunciato, l’assemblea è stata anche occasione per chiudere l’anno dei festeggiamenti del quarantennale Lapet. Un traguardo da celebrare e un futuro da costruire: sono le parole che possiamo utilizzare per sintetizzare quanto il presidente nazionale Falcone ha illustrato ai numerosissimi associati presenti all’evento sia in aula che collegati in webinar. “La gestione della Lapet, dopo 40 anni di storia, sotto certi aspetti anche prestigiosa, continua ad essere un impegno molto coinvolgente, non semplice e certamente non alla portata di tutti. L'associazione è cresciuta in tutti i settori e questo rende il compito del Consiglio direttivo nazionale sempre più intenso e pieno di tanta responsabilità. Per questo ritengo di rilanciare in questa occasione il motto varato durante il lockdown che tanta forza ci ha ispirato in quei momenti difficili e tanta ce ne darà ancora se solo ci crediamo: noi resistiamo, non ci arrendiamo e non molliamo”. E così, dopo la proclamazione degli eletti ed i sentiti ringraziamenti che Falcone ha rivolto a tutti gli associati per la stima, la fiducia e l’affetto mostrato nel passato e rinnovato per il futuro, non sono mancati gli impegni: “Posso solo confermarvi la promessa che, come già avvenuto in passato, il mio impegno sarà sempre e solo finalizzato alla tutela del tributarista nella certezza che la speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle”. Appuntamento ora all'11 dicembre a Roma quando nella seduta del consiglio direttivo nazionale saranno attribuite le cariche di vice presidente, segretario nazionale e tesoriere."