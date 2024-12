Pier Silvio Berlusconi: "This is me' è un concentrato di talento"

05 dicembre 2024 a

«This Is Me è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione. Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario». Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sulle tre prime serate evento ’This Is Mè su Canale 5: «Grazie a tutte le star che si sono esibite e agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia. Un grazie speciale a Silvia (Toffanin, ndr) che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità».