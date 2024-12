Beppe Signori, una nuova avventura nel mondo della musica

Roberto Tortora 05 dicembre 2024 a

Un tempo incantava gli stadi italiani, negli anni ’90, con il suo sinistro magico che usava come arma impropria su calci di punizione e rigori, battuti con quella sua rincorsa tipica: corta e letale. Vice-campione del mondo a USA’94 e decimo marcatore nella storia della Serie A (188 gol), con tre titoli di capocannoniere vinti indossando la maglia della Lazio. Stiamo parlando di Beppe Signori, grande attaccante del calcio italiano che noi tutti ricordiamo, tra le altre cose, per quell’abbraccio con Roby Baggio al Foxboro Stadium dopo il gol decisivo del 2-1 confezionato contro la Spagna ai quarti del mondiale americano. Il post-carriera, invece, ha vissuto i momenti drammatici di un arresto, nel 2011, nell’ambito di un’inchiesta legata al calcioscommesse, poi revocato due settimane dopo, ma che non lo salverà da una squalifica di 5 anni da parte della FIGC. Una vicenda che lo ha segnato profondamente e dalla quale per fortuna è uscito solo nel 2021, quando prima il tribunale di Piacenza, poi quello di Modena, lo assolvono “perché il fatto non sussite”. E viene anche riabilitato dalla FIGC, con un provvedimento di grazia firmato dal presidente Gabriele Gravina.



Da lì è cominciata una nuova vita per Beppe, in cui l’arte ha preso il sopravvento. Ha inforcato la penna tra le dita ed ha avuto grande successo come scrittore, con l’autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende”. Ora una nuova avventura, stavolta nel mondo della musica. Signori, infatti, è pronto a debuttare come cantante al fianco di Mario Fucili, frontman della band 78 Bit, con il brano “Acrilico e Passioni”, in cui entrambi declamano le gesta dei protagonisti degli anni d’oro del nostro calcio. Ancora una volta sotto i riflettori Beppe, stavolta non con un pallone tra i piedi, ma con un microfono tra le mani. Il brano è stato prodotto e arrangiato da Andrea Fresu per Keep Hold Srl e Starpoint Srl. Un vero e proprio tuffo nel passato dal sapore nostalgico, naturalmente a suon di musica.

Nel brano e nel videoclip, oltre a Signori (assistito dal cantautore Gianfranco Mileto) e al cantante Fucili, appaiono in alcuni camei, nei panni di loro stessi, molti altri grandi protagonisti del mondo del pallone, tra i quali l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani, il conduttore di “90 Minuto Lunedì” e storico volto di RaiSport Marco Mazzocchi, il giornalista e iconica voce di Radio Rai a “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” Riccardo Cucchi, lo storico conduttore di “90 Minuto” Fabrizio Maffei e una delle storiche voci radiofoniche di Radio Rai Tonino Raffa. Tutti loro hanno appositamente registrato per l’occasione degli insert inediti, sotto forma di telecronaca e lanci stile trasmissioni, a supporto del brano. Le vignette presenti nel video sono state ideate, curate e prodotte da “GolDiSegnati”, il brand già noto per la produzione di t-shirt con le riproduzioni di gol storici della nostra Serie A. Un progetto, quello targato Signori-Fucili, destinato a far scoprire l’epoca più bella del calcio italiano anche alle nuove generazioni, permettendo invece a chi l’ha vissuta la più classica delle operazioni nostalgia. Sognando di rivivere sulle note di “Acrilico e Passioni” le emozioni incredibili che sapeva regalare il sinistro magico di Beppe Signori.