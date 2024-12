Christmas On Ice: a Cinecittà World la magia del Natale prende vita sul ghiaccio

11 dicembre 2024 a

a

a

Le musiche di Natale più belle di sempre, le avventure di un pupazzo di neve, il fascino degli artisti che danzano sul ghiaccio e le contaminazioni di pattinaggio freestyle. È così che dal 25 dicembre al 6 gennaio il Natale delle Meraviglie di Cinecittà World si arricchisce di una favola invernale dal vivo.

Al Parco divertimenti di Roma, torna Christmas On Ice, lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio che incanta adulti e bambini con un’ora di pura magia sulle note delle più amate melodie natalizie.

Oltre 30 artisti internazionali si esibiranno sulla spettacolare pista di 600 metri quadrati per uno show emozionante che porta in scena il vero spirito del Natale tra esibizioni acrobatiche, incursioni di freestyle e numeri mozzafiato.

Per la prima volta in uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio sarà possibile vedere insieme i quattro stili principali: la figura del pattinaggio sportivo, la danza, l’adagio e l’acrobatico.

Lo spettacolo è incluso nel biglietto del Parco e sarà in scena tutti i giorni di festa con due appuntamenti alle ore 15 e alle ore 18. La notte di Capodanno si potrà festeggiare con una cena a bordo pista durante lo spettacolo sul ghiaccio, per dare il benvenuto al nuovo anno in un’atmosfera incantata.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, Christmas On Ice torna a Cinecittà World per arricchire l’offerta natalizia del Parco. È uno spettacolo unico in Italia, ideale per vivere la magia del Natale in famiglia e per regalare anche ai bambini una notte di Capodanno speciale", spiega Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco.

La produzione è curata da Olimpia Revolution, il cast internazionale è a cura di Valentina Vezzoso per Minuit Production, le coreografie sono firmate da Massimiliano Acquaviva e i costumi da Francesca Grossi, celebre per aver realizzato gli abiti per i più famosi musical, tra cui Rapunzel e The Full Monty.

Christmas On Ice completa l’offerta di Natale del Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma, che fino a domenica 6 gennaio si trasforma in un grande Villaggio di Natale con 10 attrazioni a tema, il Festival delle luminarie cinesi Oriental World, la Christmas Street addobbata a festa con la casa di Babbo Natale, Gocce di Cinema, il mercatino con leccornie e prodotti tipici. La festa esploderà nel Capodanno più grande d’Italia: un villaggio del divertimento con 40 attrazioni, cene e cenoni a tema, concerti e DJ Set, fuochi d’artificio il 31 dicembre dalle 18 alle 8 di mattina. Tra la novità: la 20esima edizione di Amore 025 NYE Festival, con DJ del calibro di Ben Sims, la cena Hotel Transilvania, gli show del neomelodico Angelo Famao, i trapper Le-One, El Chapo Junior e tanti altri ospiti in arrivo. Per i bambini che devono andare a dormire presto un Capodanno dedicato con fuochi e festa, ma anticipato alle 21.