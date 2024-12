Auditel: 2024 anno vincente per gli ascolti Mediaset

27 dicembre 2024 a

a

a

Il 2024 è stato un altro anno vincente per Mediaset, primo editore italiano in assoluto sia nel consumo televisivo e radiofonico tradizionale che in quello on-demand. Il sistema crossmediale del Gruppo infatti ormai raggiunge con tutti i suoi mezzi i 96 milioni di copertura lorda settimanale. È quanto si legge in una nota diffusa da Mediaset in occasione della chiusura dell'anno Auditel, nel giorno in cui Agcom ha invece diffuso i dati relativi ai primi 9 mesi del 2024. Straordinaria la crescita degli ascolti digital, i più moderni: Mediaset è primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, Pc, device mobili), superando i 10 miliardi di video visti.

Rispetto allo scorso anno, l'incremento certificato del tempo dedicato alla visione di contenuti Mediaset è del +44.4%. Mediaset resta anche saldamente primo editore italiano in TV sul pubblico attivo (15-64 anni), la fascia d'età più pregiata per gli investitori pubblicitari. Negli ultimi cinque anni, nel totale giornata la share Mediaset su questo target è passata dal 36,4% al 39,5% raggiungendo quest'anno un vantaggio sul diretto competitor (al 31,3%) che supera gli 8 punti di share. Pur non essendo tra i propri obiettivi, Mediaset si conferma anche primo editore su tutto il pubblico televisivo per l'intero anno, eventi compresi.

Un successo che diventa ancora più significativo considerando un 2024 segnato da eventi sportivi di rilievo trasmessi dalla concorrenza (Olimpiadi e gli Europei di calcio) e l'assenza del contributo dei match in chiaro di Champions League. Ad oggi le reti Mediaset, infatti, nelle 24 ore totalizzano il 36,9% di share (contro il 36,6% del servizio pubblico). In cinque anni gli ascolti Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un incremento del +9.8% (+3.3 punti di share) passando dal 33,6% al 36,9%.