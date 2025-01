"Marta vuole un figlio" di Allegrini a Milano: la commedia su donne e maternità, contro gli stereotipi

18 gennaio 2025 a

Una commedia brillante e ricca di colpi di scena sull’amore e i costumi che cambiano all’epoca della fecondazione assistita: venerdì 24, Sabato 25 Gennaio alle ore 20.30, con replica pomeridiana

Domenica 26 gennaio alle ore 17 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano) va in scena Marta vuole un figlio di Lorenzo Allegrini, con la regia di Alberto Oliva. Lo spettacolo – in collaborazione con CSAM-Centro Sperimentale Artistico delle Marche - fa parte della stagione teatrale 2024/2025 di Alta Luce Teatro, L’anime a rallegrar.

Dopo il successo di pubblico del tour marchigiano, lo spettacolo arriva finalmente a Milano. Il tema è "sempreverde", eppure molto attuale in questo periodo storico: la maternità. A partire da questo tema, si snodano i personaggi di Marta, Camilla e Barbara. Marta, single in carriera, desidera un figlio. È determinata a provarci senza un compagno, anche a costo di andare all’estero. È giusto? È opportuno? È un gesto d'amore o un atto di egoismo? Le sue amiche sembrano scettiche, anche perché - in Italia - la fecondazione assistita non è permessa

a single e coppie omosessuali. Poi, all'improvviso, cambia tutto: torna Luca, giovane e affascinante figlio di Camilla. E porta scompiglio. Con risvolti sorprendenti.

"Per scrivere Marta vuole un figlio – ha raccontato l'autore Lorenzo Allegrini - ho fatto una cosa semplice: mi sono messo in ascolto delle donne. Mi interessava indagare il permanere degli stereotipi patriarcali in una società sempre più fluida. Purtroppo, nonostante le conquiste degli ultimi decenni, le donne sono ancora lontane dalla parità, mentre tutti viviamo una fase di profonda trasformazione sociale, una situazione di mezzo in cui è difficile avere punti di riferimento chiari e questo ci obbliga a metterci in gioco nelle relazioni con coraggio e modalità nuove".