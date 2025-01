"Thermalia by Federterme" alla bit di Milano: l'acqua termale protagonista del benessere integrale e del turismo

28 gennaio 2025 a

Dal 9 all'11 febbraio 2025, “Thermalia by Federterme” sarà protagonista alla BIT di Milano, la principale manifestazione internazionale dedicata al turismo. Un evento che si preannuncia ricco di emozioni e novità, con il Villaggio Termale più grande di sempre. L’edizione di quest’anno segna un ulteriore passo in avanti per valorizzare l’acqua termale come fonte primaria di benessere, salute, sviluppo territoriale e destagionalizzazione del turismo.

Il Villaggio Thermalia si estenderà su un'ampia superficie, suddivisa in diverse aree tematiche dedicate al relax, al benessere e all'innovazione. Ogni visitatore potrà vivere un'esperienza immersiva unica: dalle dimostrazioni dal vivo di trattamenti termali, agli incontri con esperti che sveleranno i segreti delle acque curative e dei prodotti cosmetici naturali, fino ai momenti di degustazione di alimenti salutari legati alla tradizione delle terme.

Il turismo termale, infatti, rappresenta un pilastro fondamentale per la destagionalizzazione, grazie alla sua capacità di offrire esperienze rigeneranti durante tutto l’anno. Le terme, con la loro offerta di servizi diversificati che spaziano dal benessere alla salute, dal turismo enogastronomico a quello culturale, sono un’opportunità concreta per estendere la stagione turistica oltre i tradizionali periodi di alta frequentazione.

Il Villaggio ospiterà alcune delle realtà più prestigiose e rappresentative del settore: Bagni di Casciana Srl, Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A., Grand Hotel Telese, Regina Isabella, Aquardens Spa, Bibione Terme Spa, Terme di Punta Marina Srl, Hotel Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Hotel Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat Tuscany, Monticello Spa Srl, Terme di Chianciano, Terme di Saturnia, De Montel Ex Scuderie Terme Milano, Terme Rosa Pepe Spa, Terme Forlenza, Terme Vulpacchio, Terme Cappetta, Terme del Tufaro, Terme Capasso Srl, Terme di Cervia Srl, Europlan Spa, Victoria Terme Hotel - Acque Albule Spa, GB Thermae Hotels, Hotel Garden Spa, Stabilimento Termale Ermitage Hotel Spa, VH Group, Terme Continental Spa, Terme di Margherita di Savoia Srl, Continental Terme Srl, Poseidon, Turquoise Hotels Srl, Botania Relais & Spa, Terme di Sciacca, Terme di Acireale e operatori del settore del benessere e medicale come Italcares, bbspa_Group, Cemi Network, Lemi Group, Zucchetti Hospitality, JHL Matrix - Johnson Health Tech Italia Spa, Cinq Mondes - Finmark S.r.l., Technoalpin.

“Le terme non sono solo luoghi di cura, ma veri e propri centri vitali che generano benessere a 360 gradi: dall’acqua termale ai prodotti cosmetici, dal buon cibo alle buone abitudini”, ha dichiarato Massimo Caputi, Presidente di Federterme. “Attraverso Thermalia, vogliamo promuovere un turismo sostenibile e rigenerante, capace di valorizzare il territorio e migliorare la qualità di vita dei nostri ospiti. Inoltre, le terme si confermano uno strumento strategico per allungare la stagionalità delle destinazioni turistiche, offrendo esperienze uniche e ricche di valore durante tutto l’anno”.

Chi visiterà il Villaggio Thermalia potrà immergersi in un'esperienza completa: spazi dedicati al relax, aree espositive con prodotti termali d’eccellenza, stand delle principali strutture, momenti di degustazione e talk show tematici con esperti di benessere. Ogni angolo del Villaggio offrirà l’opportunità di scoprire un modo nuovo di vivere le terme: un viaggio unico verso la salute, la bellezza e la serenità.

Saranno inoltre presenti aree lounge dove i visitatori potranno rilassarsi, confrontarsi con gli operatori del settore e approfondire le ultime tendenze del turismo termale, che sta diventando sempre più una scelta di vita consapevole. Un'attenzione particolare verrà riservata anche alle soluzioni tecnologiche e ai servizi digitali dedicati al benessere, con la partecipazione di aziende leader del settore.

La presenza di Thermalia alla BIT di Milano conferma il ruolo strategico di Federterme nel promuovere un turismo termale d’eccellenza. Un invito a lasciarsi ispirare dalla forza rigenerante delle acque termali e a vivere un benessere autentico, naturale e duraturo. L’appuntamento è, quindi, a febbraio: un evento da non perdere, dove le terme diventano protagoniste di un nuovo stile di vita, un turismo senza stagioni, capace di regalare benessere in qualsiasi momento dell’anno.