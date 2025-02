Il regista Paolo Genovese lancia il suo nuovo film “Follemente”

Una squadra formata dai nostri attori migliori. Dal 20 febbraio al cinema, distribuito da 01

Questa volta Paolo Genovese ci ha messo proprio il cuore. “Follemente”, è un film che ti porta lontano, un successo di autenticità e stile personale. Se il cinema per statuto è finzione, il regista mette in scena una storia che funziona, fatta di seduzione, realtà e ideologie, attraverso la “via regia”, del sogno cinematografico. Genovese ci porta a riflettere sull'amore e su quelli incontri casuali che dovrebbero durare una sola notte, dove solitamente si finge un rapporto sessuale a dir poco esilarante. A nove anni da “Perfetti sconosciuti”, ci mette davanti ad un nuovo capitolo della vita: ma l'amore esiste?

E, se accade, come dobbiamo comportarci? Meglio evitare di andare subito a “letto”, con uomo che ci piace per non fare la figura della ragazza facile, o gettarsi tra le sue braccia, perchè del domani non c'è certezza? E mentre l'amore corre sul fil rouge di sentimenti inaspettati, il film ti porta ad entrare anche nella nostra vita: chi di voi non si è mai innamorato, ha sofferto e pianto, per quella solitudine che ti prende l'anima e ti fa sbagliare? Splendida la ricostruzione scenica, con i maschi che tifano per (Edoardo Leo) e le donne per (Pilar Fogliatti). Nel cast: Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini, le amiche che consigliano Pilar. E poi, i maschi: Claudio Santamaria, Marco Giallini, Maurizio Lastrico e Rocco Papaleo. Altro che le comedy americane: questo film è “musica”, per tutto il pubblico che andrà a vederlo. “La genesi è stata lunga, spiega il regista, “ Paolo Costella., che ha scritto con me la sceneggiatura, ha detto: facciamolo, mentre l'idea giusta è giunta all'improvviso. Volevamo raccontare la confusione mentale del primo appuntamento, infatti le discussioni che vedete nel film, sono le stesse che ci sono nei nostri personaggi, anche sul primo bacio. Devi sempre costruire un'alchimia, una magia.”

E sulla convivenza tra i sessi? “Parlo per la parte maschile, risponde Genovese, “abbiamo messo tutto in discussione anche il comportamento degli uomini. Il maschilista può rivolgersi ad una donna chiedendo: paghi tu? Ma, se apri la portiera della macchina, però non sai una donna come la può prendere. Il rapporto tra i sessi ha bisogno di tempo per elaborarlo. L'amore è una fatica”. Per Edoardo Leo: “Lo spostamento dei ruoli c'è sempre stato”. E il cast, risponde: partiamo dalle donne, attrici bellissime e molto agguerrite:”nella dinamica uomo-donna, la più complessa è lei, sottolinea Pilar, “ ma l'uomo può essere misterioso ed enfatico come la donna”. Vittoria Puccini, dice.“siamo state una grande squadra, e ci siamo divertire come pazze”. D'accordo anche Claudia Pandolfi: “però, non abbiamo fatto le monelle, ma guardato il lato romantico della storia. Siamo convinte che non ci dovrebbe più essere disparità tra i due sessi”. Sì, in effetti questo pensiero sarebbe bello. Ma mentre le ragazze battono “cinque”, i maschietti pungono:” A differenza di Claudia, io non mi difendo,”chiarisce Giallini. Rocco Papaleo, va sempre sul filosofico, però punge forte: “è davvero un privilegio essere qui, aggiunge-” il mio personaggio è sempre in bilico, e bisognoso di affetto.” Claudio Santamaria che sembra un ragazzo dal cuore gentile, lo è solo in apparenza: “Invidio me stesso, confessa “perchè è stato come risploverare il mio personaggio adolescenziale. Un po' come giocare a Ping- pong.” Insomma: maschi si nasce, ma poi alcuni di loro, str... diventano. Proprio, come nella vita.Per avere l'uomo ideale, bisognerebbe farlo tornare bambino e crescerlo con le nostre idee. Ma, dal momento che questo è impossibile, teniamoceli come sono, magari infilandogli (simbolicamente) un lungo guinzaglio, così appena sbagliano si tira un po', e tornano docili, gentili e premurisi: che ne dite?