Pilar Fogliati, "cos'è successo dopo le scene di sesso": la rivelazione sul suo ultimo film

Parlando del ruolo, la Fogliati ha detto di avere molte cose in comune col suo personaggio: "Creativa, disordinata, spontanea, un po’ insicura, cerca di metterti a tuo agio, riempe i silenzi". A differenza di ciò che accade nel film, però, lei non ha mai fatto il primo passo invitando un ragazzo a uscire: "Io sono quella che fa capire, che lancia il segnale: d’accordo, puoi provarci con me. (Lara) mi somiglia ma io sono meno istintiva e più razionale ". L'attrice, comunque, ha detto di non temere i primi appuntamenti, che anzi ha definito come "la cosa più eccitante del mondo".

"Quando Paolo mi diceva azione e di fronte hai trenta persone e tu devi fingere e gemere, beh non è una passeggiata": l'attrice Pilar Fogliati lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera parlando della scena di sesso con il collega Edoardo Leo nel film FolleMente di Paolo Genovese. Nella pellicola lei interpreta Lara, una giovane donna alle prese con un primo appuntamento.

Poi ha confessato di non aver mai usato "Tinder, o altre app, perché toglie i piccoli segreti delle persone che conosci, come se si svelasse il desiderio, la speranza. Non si deve conoscere tutto della persona che ti sta accanto". Tornando sulle scene di nudo e di sesso, l'attrice ha ammesso: "Provavo imbarazzo quando le ha viste mio padre. L’ha presa alla larga, mi ha detto: figlia mia, comunque sei sempre elegante. Poi quando Paolo mi diceva azione e di fronte hai trenta persone e tu devi fingere e gemere ah ah, beh non è una passeggiata". Sul suo fidanzato, inoltre, ha aggiunto che quelle scene "non gli hanno fatto piacere, ma è intelligente e non rompe mai".