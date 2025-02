Olidata all'Università La Sapienza per incontrare i giovani

14 febbraio 2025 a

Olidata partecipa all’Industrial Liaison Program Day 2025 – Data Science dell’Università La Sapienza, in programma il 14 febbraio. Un momento di confronto tra giovani studenti, aziende e istituzioni. Olidata ha deciso di aderire per incontrare ragazze e ragazzi, raccogliere curricula e poter scovare i nuovi talenti da assumere. Il Gruppo, infatti, che nell’ultimo biennio ha assunto circa 100 persone, oggi vanta 250 dipendenti con un’età media di 40 anni. Alla costante ricerca di personale, soprattutto giovani, che possono così confrontarsi con una realtà dinamica e innovativa.

In quest’occasione, il focus sarà incentrato alla ricerca di figure in grado di sviluppare strategie per l'analisi dei dati, preparare i dati per l'analisi ed analizzarli. Il rapporto con il mondo accademico è uno dei focus chiave per Olidata, che investe continuamente in formazione per i giovani assunti. Coaching costante e sistemi di welfare studiati ad hoc, sono tra i pilastri della strategia che il Gruppo mette in campo per mantenere i talenti una volta assunti.

“Dalla collaborazione con le università ed il confronto con gli studenti, possono nascere importanti sinergie. L’iniziativa in collaborazione con La Sapienza ed i principali player del settore IT rappresenta un’opportunità per i giovani di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, al contempo per noi è una grande occasione di conoscere quelli che saranno i professionisti del domani. Puntiamo a crescere nel settore dei servizi, selezionando nuove risorse per implementare il nostro team" afferma Claudia Quadrino, AD Olidata.