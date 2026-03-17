La Pennicanza, clamoroso annuncio di Fiorello: "Su Rai 2"

Tra le gag di giornata, Fiorello scherza sul suo futuro: “Dal 2027 si andrà in pensione a 67 anni… tra poco più di un anno sarò pensionato! Vi posso dire che mi sento benissimo, è una bellissima sensazione . Poi farò un programma nuovo, La Pensionanza!”. Si passa quindi alla satira televisiva: “Stasera inizia il GF Vip. I primi eliminati saranno costretti a guardare la fiction di Biggio…”, scherza. Poi in studio arriva la surreale telefonata di Piersilvio Berlusconi: “Il GF Vip stasera darà una sonora randellata alla fiction di Rai1, che ricordiamo vede tra i protagonisti sedicenti attori come Fabrizio Biggio… a Rete4 non gli farebbero fare nemmeno la finta comparsa a Forum! Dispiace per il povero Lino Guanciale, per lui le porte in una delle nostre fiction turche sono sempre aperte!”.

È tempo di novità a “ La Pennicanza ”! In onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, Fiorello e Biggio confermano il grande annuncio di queste ore: da domani, il programma andrà in onda anche su Rai2 con il titolo “ La Mattinanza ”, in replica alle 7:10 del mattino con dei contenuti inediti.

Grande ospite in videochiamata in diretta è Annalisa, che insieme a Fiorello canticchia il suo nuovo pezzo ‘Canzone estiva’ e racconta aneddoti della sua infanzia: “Una delle canzoni che porto nel cuore è ‘Mare mare’ di Luca Carboni, mi ricorda i viaggi con mia madre nei fine settimana per andare al mare, dall’entroterra ligure…”. Dopo aver intonato il pezzo, lo showman la esalta: “Devi fare un disco al telefono, la prossima volta…”. E la cantante replica: “Facciamolo insieme, Fiore!”. Ma non finisce qui, perché Fiorello anticipa una grande sorpresa: nella puntata di domani - in videocollegamento con La Pennicanza - ci sarà Kimi Antonelli, giovanissimo campione italiano di Formula 1.

Poi, l'ironia sull'assenza dell'ad Rai, Giampaolo Rossi, all'incontro in Vaticano con Papa Leone. È lo stesso - surreale - pontefice a intervenire: “Avete per caso visto il vostro CEO? Noi lo stiamo ancora aspettando… forse è rimasto chiuso nel suo ufficio a cercare di capire il regolamento di Canzonissima!”. Un mix di satira, improvvisazione e telefonate esilaranti che conferma “La Pennicanza” come uno degli show radiofonici più creativi e imprevedibili della stagione, tra leggerezza e ironia sulle notizie del giorno.