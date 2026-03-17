Jannik Sinner in tilt durante la finale: "Ma dove è seduto Agassi?"

Jannik Sinner è tornato alla vittoria di un torneo a Indians Wells. Il numero due al mondo si è rifatto delle brutte prestazioni, soprattutto quella all'Australian Open. E lo ha fatto dopo una battaglia molto combattuta contro Daniil Medvedev, conclusasi solamente dopo due tie-break al cardiopalma. Subito dopo la finale, l'altoatesino ha confessato di essersi distratto durante la partita per colpa di uno spettatore d'eccezione sugli spalti. Di chi si tratta? Andre Agassi, leggenda del tennis e grande amico proprio di Jannik Sinner.

"No, no. Ma a un certo punto lo hanno inquadrato sul maxischermo - ha spiegato il numero due al mondo -. Mi sono guardato intorno chiedendomi: 'Ma dov'è seduto?'. Ed era seduto esattamente dietro il campo! È fantastico, abbiamo un bel rapporto, una bella amicizia. Ovviamente abbiamo in comune lo stesso allenatore (Darren Cahill, ndr), il che è sempre un piacere, ed è uno dei migliori giocatori di sempre. È stato bello vederlo sugli spalti".