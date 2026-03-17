Marco Giallini finisce a terra con violenza: sospeso "Rocco Schiavone"

Secondo quanto si apprende l'incidente sarebbe avvenuto fuori dal suo alloggio , ad Aosta, mentre camminava: Giallini è inciampato ed è finito a terra con violenza . La produzione di "Rocco Schiavone" sta ora valutando come proseguire le riprese in attesa che l'attore recuperi dall'infortunio.

Pessime notizie per i fan di "Rocco Schiavone". Marco Giallini , il protagonista della serie tv, è finito in sala operatoria. Il motivo? L'attore si è fatto male in seguito a un incidente avvenuto oggi, martedì 17 marzo, ad Aosta dove si trova per girare alcune scene della settima stagione della fiction popolarissima in Italia. Un'equipe dell'ospedale regionale "Umberto Parini" è pronta a intervenire sulla frattura alla gamba che l'attore ha riportato in una caduta.

Non è la prima volta che l'attore romano subisce un incidente di questa portata. In passato Marco Giallini era caduto in sella a una delle sue tre moto, proprio quando sta per iniziare le riprese di "Romanzo Criminale". L'attore aveva riportato 52 fratture in tutto il corpo ed era finito in terapia intensiva. Dopo essersi ripreso - 90 giorni più tardi - si era presentato sul set. Poi, i soliti problemi di salute confessati in un'intervista rilasciata a Fanpage: "Ho le corde vocali ispessite per il fumo, mi sto curando ma ci vuole tempo. Sono anche dimagrito per esigenze di set. Ho perso cinque chili per fare un altro film e non sono riuscito a riprenderli in tempo. Con l'età, ora si notano ancora di più. Io stesso, a volte mi guardo e penso: 'Oddio, sembro morto'".