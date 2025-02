Lunedì Centro Popolare presenta libro di Maurizio Molinari con ambasciatori ucraino e israeliano

24 febbraio 2025 a

a

a

In occasione del terzo anniversario dall’attacco russo all’Ucraina, l’associazione Centro Popolare organizza lunedì 24 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Nassirya del Senato, la presentazione del libro “La nuova guerra contro le democrazie” di Maurizio Molinari. Oltre che sulla crisi ucraina, sarà un’importante occasione di confronto sullo stato dei rapporti euro-atlantici e sull’approccio italiano a scenari geopolitici dirompenti.

Interverranno, oltre all’autore, le fondatrici di Centro Popolare Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, l’Ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, l’Ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, i senatori Lucio Malan e Pier Ferdinando Casini. I saluti istituzionali saranno affidati al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Modera la giornalista Giovanna Pancheri.

“C’è un contesto in rapido cambiamento che, dall’Ucraina al Medio Oriente, dall’Europa agli Stati Uniti, impone di aggiornare le analisi e le azioni conseguenti. È in corso uno scontro violentissimo tra autocrazie e democrazie – dichiarano le parlamentari Carfagna, Gelmini e Versace - una “guerra ibrida”, come la definisce Molinari, con la quale si tenta di minare il primato dell’Occidente. Assistiamo proprio in queste ore all’arroganza con cui Mosca minaccia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e all’avvio di negoziati di pace per l’Ucraina che, al momento, sembrano escludere sia l’Europa che la stessa Kiev. La scelta di rafforzare il quadro europeista emerge, oggi più che mai, come una necessità vitale”.