Reazione a catena, "Andrea chi?": Trerapiste, ignoranza mostruosa

Vincono, le Trerapiste, ma si portano a casa "noccioline" e vengono sbeffeggiate sui social. Sabato sera a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, le campionesse Frncesca D, Francesca e Virginia hanno la meglio sulle sfidanti Fornacelle, anche loro un trio tutto femminile composto da Maria Cristina, Chiara e Marta e arrivano all'appuntamento finale con l'Ultima catena pur rendendosi protagoniste di un clamoroso errore all'Intesa Vincente.

Virginia infatti cade su una domanda di cultura generale decisamente abbordabile: "Chi Andrea scrittore Montalbano", le suggeriscono le due compagne di team. La risposta, ovviamente, è "Camilleri" ma la ragazza fa scena muta e su X si scatena il pubblico ludibrio.

All'Ultima catena le Trerapiste hanno in gioco 121mila euro ma a forza di errori il montepremi scende fino a 1.891 euro. "Scena" e "Rucola", le due ultime parole, sono accomunate da "Tagliata" e la risposta delle campionesse stavolta è corretta. Non un gran gruzzolo, diviso per tre. E gli appassionati che commentano la puntata in tempo reale su X ironizzano pesantemente sulla scelta di "comprarsi" il suggerimento.

"Ignorantelle le 'trerapiste' terapiste, mi avevano inizialmente illuso fossero brave", "Valeva la pena buttarsi. 1800 euro in gettoni d'oro fanno più o meno una bolletta a testa", "Quest'anno, non si tenta mai. C'è troppa crisi".