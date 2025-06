Follemente o Praja? Papeete o Sunset on Hills? L'estate '25 è house... e rilassa

Com'è, dal punto di vista del ritmo, della musica e delle atmosfere proproste dagli spazi di divertimento, l'estate 2025, quella che è appena iniziata e continuerà, secondo il calendario, fino al 21 settembre?

Dal punto di vista musicale, insieme alla musica dal vivo, vince senz'altro la house. Che sia tribale o funky, è il genere più amato. Lo sanno bene i dj italiani del collettivo Acetone, label da tempo al vertici delle classifiche di Beatport. E' senz'altro tribale anche il ritmo di "Samba De Dios", nuovo singolo dell'esperto Ector Nina, protagonista da sempre della scena elettronica italiana.

E cosa fanno i locali italiani? Senz'altro stanno rispondendo per le rime ad Ibiza, che è sempre più inarrivabile per molti dal punto i vista dei prezzi. I dj, i re della notte, tanto si spostano e si possono ascoltare tutti o quasi anche a Gallipoli e più precisamente alla Praja (nella foto), punta di diamante di tanti spazi ed eventi gestiti da Musicaeparole (Cromie, Clorophilla, Panorama Festival, Nafoura, etc). Chi ama l'elettronica più scatenate qui il 7 agosto trova James Hype, superstar anche sull'isola della musica, mentre Bob Sinclar fa scatenare il Salento per ben due volte, il 31 luglio ed il 16 agosto. Il 9 agosto è la volta di Deborah De Luca, che è italiana, ma fa ballare il mondo.

Ed eccoci in Romagna, più precisamente a Milano Marittima, da 25 anni riferimento del divertimento più modaiolo grazie soprattutto al binomio Papeete Beach (spiaggia al mattino e luogo di party pomeridiani scatenati il pomeriggio) e Villapapeete (immensa disco aperta solo il sabato notte). Il segreto di Papeete è semplice: divertimento per tutti da zero a 99 anni, poi se chi lo desidera vuol regalarsi Champagne da sogno e un giorno da vip nel privè Oasi, lo staff provvede a tutto sorridendo.

Non tutti amano perder tempo in auto tra un casello e l'altro e, soprattutto, a metà della settimana, molti hanno voglia di rilassarsi in collina. Ecco perchè a Bergamo e dintorni il successo di Sunset on Hills, alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate, ogni mercoledì. Lo staff DV Connection prepara un picnic d'eccellenza, la musica fa ballare e cantare... e si torna a casa presto, pronti per lavorare il giovedì mattina.

Restando a Bergamo ma spostandosi al weekend, ecco Costez, grande disco accanto all'uscita Telgate. Qui ogni notte è piena di show d'alto livello, orchestrata da ragazze e ragazzi che si divertono mentre lavorano. Al Molo di Brescia, invece, non mancano ospiti internazionali ed il weekend inizia già al giovedì con il party Friò! Merito di un impianto audio / video all'altezza di quelli ibizenchi. Perché la provincia italiana, anche se non se ne parla, di divertimento di qualità ne propone eccome.

Così come le grandi città del resto: l'esclusivo The Sanctuary, che ha aperto da poco a Milano dopo il successo di Roma, nel corso dell'estate aprirà anche a Porto Cervo e a Savelletri, in Puglia. E' un club in cui ballare, ma prima di tutto un luogo di cui rilassarsi e mangiare con un certo stile.

Chiudiamo questa carrellata in Sardegna, con Follemente, nuovo spazio appena inaugurato a Golfo Aranci. E' una terrazza con una vista magnifica, affacciata sul mare e sull'isolotto di Figari. Aperitivo, ristorante, sushi, live music, dj set, performance. C'è tutto e ovviamente tutto con un certo stile. Ad esempio, trasforma la cena in un evento da vivere e ricordare: c'è creatività, ed ogni dettaglio – dal menu ricercato al design scenografico – è pensato per stupire.