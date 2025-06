Il Milan si rifà il centrocampo: un altro colpo dopo Modric e Ricci

Il Milan si rifà il centrocampo. Dopo aver venduto Tijjani Reijnders, finito al Manchester City per 55 milioni di euro più altri 15 milioni di bonus, e aver chiuso per l’arrivo di Luka Modric a parametro zero, il quale lascerà il Real Madrid dopo il Mondiale per club, i rossoneri sono pronti ad accogliere Samuele Ricci. 23 anni, cresciuto nell’Empoli ma uomo d’ordine del Torino, pronto a fare il grande salto in una big. Il Milan ha infatti trovato l’accordo con il club granata per un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni, bonus compresi. Il prossimo passo sarà provare a chiudere anche con il Brugge per Ardon Jashari, 22enne centrocampista svizzero valutato 40 milioni dal club belga: è un pallino del direttore sportivo Igli Tare.

Ma se il Milan lavora molto sul mercato, non è da meno l’Inter, che chiude con il Parma per il centravanti Ange-Yoan Bonny. La fumata bianca è arrivata dopo che i nerazzurri hanno messo sul piatto 24 milioni: questa settimana arriverà il momento delle visite mediche. E chissà che la trattativa per il 21enne francese, il quale rappresenterà la prima alternativa in attacco a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, non possa aprire una corsia preferenziale all’Inter nella corsa a Giovanni Leoni, 18enne difensore corteggiato anche dal Milan (nonché da mezza Serie A...).

Si è parlato del Torino, che chiude per un doppio colpo dall’Empoli: arriveranno il centrale difensivo Ardian Ismajli e il centrocampista Tino Anjorin. Paul Pogba (32) svincolatosi dalla Juventus ha firmato un contratto col Monaco fino al 2027). L’Atalanta è invece vicina Honest Ahanor, 17enne astro nascente del Genoa: affare da 20 milioni. Attenzione, però, alle voci che arrivano dall’estero: l’Arsenal sta pensando ad Ademola Lookman. Nel caso in cui dovesse essere ceduto, il sostituto potrebbe essere Igor Paixao, 25enne ala offensiva del Feyenoord.