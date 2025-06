Affari tuoi, "senza senso": caos sui titoli di coda

Ultimo giorno prima delle meritatissime vacanze estive per Stefano De Martino e tutta la banda di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 campione di ascolti di questa stagione. E lieto fine per tutti: per la concorrente, Vanessa dal Molise accompagnata in studio dal compagno Stefano, per gli "opinionisti" Lupo e Thanat, per la banda dei pacchisti, il pubblico in sala e le maestranze dietro le quinte. Gran finale con ballo scatenato e musica a palla sulle note del tormentone Anema e core di Serena Brancale. E soprattutto, "soldi" per Vanessa.

De Martino, commosso e scravattato per l'occasione, può infatti annunciare con gaudio alla coppia che si porteranno a casa 35mila euro. Non male come cadeau di una edizione particolarmente fortunata sotto tutti i punti di vista. E i dati Auditel, all'indomani, lo confermano: 32,1% e 4.245.000 spettatori per "il brindisi conclusivo" a Viale Mazzini.

Sui social si scatenano gli appassionati. C'è chi condivide le foto dei pacchisti e concorrenti più amati e simpatici, apprezzando il lavoro di De Martino per valorizzarli e renderli "di famiglia" ("Sono persone, non pacchi", applaude un utente) e chi si sbizzarrisce nello svelare qualche arcano. Per esempio, Lupo sarebbe "il figlio segreto di uno dei Marchesini Pucci...", protagonisti del film-cult Sapore di mare e la foto, effettivamente, è impressionante.