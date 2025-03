Puglia, il Governo impugna la legge di Bilancio: stop alla norma anti-sindaci

01 marzo 2025 a

Nuovo colpo per la Regione Puglia: il Consiglio dei ministri ha impugnato diverse norme della legge di Bilancio approvata il 19 dicembre scorso, ritenendole incostituzionali. Tra i sette articoli contestati, spicca il 219, che impone ai sindaci di dimettersi sei mesi prima delle elezioni regionali per candidarsi. Il governo ritiene che tale disposizione violi l'articolo 122 della Costituzione, creando una disparità tra candidati e limitando il diritto di elettorato passivo. Secondo Palazzo Chigi, la norma obbligherebbe i sindaci a lasciare l’incarico senza alcuna certezza di essere effettivamente candidati, con possibili ripercussioni sulla stabilità amministrativa locale.

Altre disposizioni impugnate includono l’articolo 98, sulla promozione della realtà virtuale nella formazione medica, e il 160, relativo ai contributi straordinari per la ricerca in digital health. Contestati anche l’articolo 117, che introduce il biologo nutrizionista tra le figure professionali per i disturbi alimentari, il 132, che disciplina i centri specializzati per l’autismo, e il 217, riguardante le comunità riabilitative psichiatriche. Inoltre, è stato impugnato l’articolo 26 della legge regionale 39/2024, che prevede l’istituzione della RSA di Campi Salentina all’interno dell’ASL di Lecce. Nessun ricorso, invece, per lo scorporo dell’Ospedaletto Giovanni XXIII di Bari, su cui si attendono solo chiarimenti gestionali.

La norma anti-sindaci, ribattezzata "anti-Decaro" in riferimento al sostegno dell'eurodeputato da parte di numerosi primi cittadini, ha scatenato reazioni politiche. Il consigliere regionale del Pd, Francesco Paolicelli, ha accolto con favore l’impugnazione, definendola una vittoria per la democrazia e ribadendo che le elezioni si vincono alle urne, non con norme dissuasive. Nel frattempo, la giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa con il dipartimento Salute, l’Università Lum di Casamassima e la clinica Mater Dei del gruppo CBH, proseguendo con le sue attività amministrative.