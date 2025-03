Pietro Della Lucia è il nuovo direttore della casa editrice Allemandi

10 marzo 2025 a

La Società Editrice Allemandi annuncia la nomina di Pietro Della Lucia a Direttore dell’Area Libri, con effetto dal 1° marzo 2025. Con questa scelta, la Società Editrice Allemandi rafforza il proprio posizionamento nell’editoria d’arte, affidando la guida della divisione Libri a una figura di grande esperienza e visione strategica. Della Lucia avrà il compito di sviluppare nuove linee editoriali, consolidare la presenza della casa editrice sul mercato nazionale e internazionale e coordinare l’intero processo produttivo, dalla progettazione editoriale al lancio delle pubblicazioni.

UN PROFILO DI ECCELLENZA NELL’EDITORIA D’ARTE

Pietro Della Lucia porta nella Società Editrice Allemandi un’esperienza consolidata nel settore dell’editoria d’arte, maturata in ruoli chiave presso alcune delle più prestigiose case editrici italiane. Dopo aver iniziato la sua carriera presso l’Associazione Giovanni Testori, ha lavorato per Silvana Editoriale, curando le relazioni con istituzioni museali, artisti e curatori, con un focus sulla fotografia. Successivamente, è entrato in Skira editore, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Direttore delle Pubblicazioni, ruolo che lo ha visto guidare l’intera strategia editoriale e produttiva, oltre a contribuire all’espansione internazionale con la direzione della divisione Skira Paris. “La nomina di Pietro Della Lucia si inserisce pienamente nel nuovo corso, avviato subito dopo la recente acquisizione”. – ha dichiarato Michele Coppola, Presidente della Società Editrice Allemandi – “La sua esperienza e professionalità sono preziose per accompagnare la crescita della casa editrice, grazie anche all’eccellente lavoro fatto in questi anni con le pubblicazioni d’arte delle Gallerie d’Italia”.

VISIONE E PROSPETTIVE PER L’AREA LIBRI

Nel suo nuovo incarico, Della Lucia guiderà l’Area Libri con una visione innovativa, sviluppando un’offerta editoriale capace di coniugare tradizione e avanguardia, senza mai perdere di vista l’elevata qualità che da sempre contraddistingue le pubblicazioni Allemandi. Obiettivi fondamentali saranno il rafforzamento della presenza della casa editrice sul mercato internazionale, attraverso collaborazioni strategiche con musei, gallerie e istituzioni culturali di rilievo e l’esplorazione di nuove modalità di fruizione dell’editoria d’arte, ampliando l’accesso ai contenuti per un pubblico sempre più vasto e diversificato. Infine, Pietro Della Lucia sarà promotore di progetti speciali che arricchiranno ulteriormente il catalogo Allemandi, con edizioni d’autore, monografie di riferimento e pubblicazioni pensate per collezionisti e studiosi. “Sono onorato di entrare a far parte di Allemandi, una casa editrice che ha fatto la storia dell’editoria d’arte in Italia e nel mondo e che oggi si distingue per una visione ambiziosa e dinamica”. – dice Pietro Della Lucia – “L’editoria d’arte è in continua evoluzione e il nostro compito sarà interpretare questi cambiamenti con intelligenza, innovazione e un costante impegno verso l’eccellenza.”