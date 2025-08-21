“Visionari” in Umbria: la musica che anticipa il tempo

In Umbria, tra abbazie, basiliche e teatri che custodiscono secoli di memoria, torna la Sagra Musicale Umbra , giunta alla sua 80ª edizione ( 5-20 settembre ). Non è solo uno dei festival più longevi d'Italia, ma un osservatorio sul rapporto tra tradizione e futuro. Quest'anno il filo conduttore scelto dal direttore artistico Enrico Bronzi è “ Visionari ”: coloro che hanno saputo guardare oltre il proprio tempo, spesso non compresi, talvolta derisi, ma destinati a tracciare vie nuove. «Senza i visionari – spiega Bronzi – l'arte diventerebbe una palude stagnante». L'immagine è forte: l'acqua ferma contro il flusso vitale della musica. È in fondo la stessa tensione che attraversa la storia della cultura: Dante che vede l'“ amor che move il sole e l'altre stelle ” quando il suo secolo ancora dibatte di logiche aristoteliche; Galileo che scruta le lune di Giove mentre la Chiesa le considera illusioni ottiche; Van Gogh che dipinge vortici incomprensibili prima che la fisica li legga come schemi di turbolenza.

La Sagra, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, propone dunque un itinerario che attraversa secoli e sensibilità. Da Hildegarda von Bingen , monaca profetessa dell'XI secolo che anticipò una visione cosmica della musica, a Jean Baptiste Lully , fiorentino trapiantato alla corte del Re Sole, la cui arte definisce la magnificenza del potere assoluto. Dal suo allievo Jean-Féry Rebel , che osò raffigurare il caos primordiale con dodici suoni sovrapposti, anticipando di due secoli la modernità, fino a Heinrich Von Biber , che trasformò il barocco in cronaca di guerra con la sua Battalia .

Il viaggio prosegue con Carl Philipp Emanuel Bach , il più brillante dei figli di Johann Sebastian, ponte tra classicismo e romanticismo, e con Robert Schumann , che il suo tempo giudicò oscuro, ma che aprì fratture destinate a diventare nuove geografie musicali. Infine, il salto al Novecento con John Cage , il compositore del silenzio e del pianoforte preparato, che ha insegnato a considerare la musica anche ciò che non lo sembra.

Il cartellone della Sagra è denso: oltre trenta appuntamenti , concerti e conferenze che si snodano da Perugia a Montefalco, da Foligno a Scheggino. Violinisti come Ilya Gringolts , pianisti come Roberto Plano , ensemble internazionali come l'Accademia Bizantina di Ottavio Dantone o il St. Jacob's Chamber Choir di Stoccolma. E ancora contaminazioni interdisciplinari: l'arte visionaria raccontata dal critico Marco Carminati , la medicina con la professoressa Cristina Mecucci , il design fantastico del Codex Seraphinianus con Marco Tortoioli , fino al teologo Vito Mancuso .