Mara Carfagna scende in campo: "Se me lo chiedessero ci rifletterei"

"La regione è contendibile". Intervistata dal Corriere della Sera, Mara Carfagna riflette sulle regionali nella "sua" Campania e lancia un esplicito e per certi versi clamoroso messaggio al centrodestra. L'ex parlamentare e ministra di Forza Italia, passata poi con Carlo Calenda in una fugace e deludente esperienza nel Terzo Polo con Azione, è tornata a casa con Noi Moderati di Maurizio Lupi, e si dice pronta a schierarsi in prima persona, come candidata governatrice.

"Ho detto e confermo che se il centrodestra mi chiedesse un impegno personale e diretto ci rifletterei, per il momento ribadisco il mio sostegno alla candidatura in campo del viceministro Cirielli", premette riguardo al candidato di Fratelli d'Italia per sgombrare il campo dagli equivoci. "Non darei però troppo valore ai sondaggi sulle singole persone, in questa fase hanno un valore limitato. Le Regionali non sono una gara tra centometristi ma una partita a squadre: contano moltissimo le liste, le intese, i programmi, il raccordo con gli eletti del territorio", prosegue.