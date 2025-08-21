Il cinico ispettore Morck torna con i suoi casi irrisolti

La serie crime Dept. Q: sezione casi irrisolti avrà una seconda stagione. Dopo quasi tre mesi dal debutto su Netflix, lo scorso 29 maggio, il thriller poliziesco nato dalla mente del creatore (Scott Frank) di “La regina degli scacchi” ha ottenuto un rinnovo per un nuovo capitolo di serie. L’annuncio arriva direttamente da Netflix senza specificare la messa in onda.

Stabilmente tra le prime dieci serie tv più viste della piattaforma streaming. La serie ha per protagonista l’ispettore capo Carl Morck (Matthew Goode) un poliziotto brillante, ma un collega terribile. Il suo sarcasmo tagliente non gli ha procurato amici nella polizia di Edimburgo. Dopo una sparatoria che provoca la morte di un giovane agente e lascia il suo partner paralizzato, Morck è relegato nel seminterrato diventando l’unico responsabile del dipartimento Q, un’unità creata da poco e dedicata ai casi irrisolti. Il dipartimento è solo un’operazione di facciata per distrarre l’opinione pubblica dai fallimenti di una forza di polizia in crisi e priva di risorse che è lieta di sbarazzarsi di lui. Ma, più per caso che per scelta, Carl inizia a mettere insieme una banda di emarginati e sbandati che hanno tutto da dimostrare.

La seconda stagione della serie sarà girata e ambientata ancora ad Edimburgo. Netflix ha inoltre riconfermato l’intero cast principale della serie che vedrà, dunque, il ritorno del cinico ispettore capo Carl Morck insieme alla sua squadra: Alexej Manvelov nel ruolo di Akram, Leah Byrne nel ruolo di Rose e Jamie Sives nel ruolo di Hardy. «Sono grato ai ragazzi di Netflix, così come al nostro brillante cast e alla nostra troupe, per aver rischiato ancora una volta la loro carriera per assecondare la mia follia», ha dichiarato scherzosamente il creatore Scott Frank dopo l’annuncio di una seconda stagione.

Il crime è tratto dai libri tratta dai romanzi dello scrittore danese Jussi Adler-Olsen. La prima stagione era ispirata al romanzo La donna in gabbia. La seconda dovrebbe essere ispirata alla seconda avventura della serie scritta da Adler-Olsen: Battuta di caccia. Fino a oggi il giallista danese ha scritto dieci thriller sulle avventure dell’ispettore capo Morck e il materiale per continuare la saga anche in tv è ampio. Tutto dipenderà, come sempre, dalla risposta degli spettatori.